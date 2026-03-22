Жителям Новосибирской области помогут с дезинфекцией после изъятия скота

Минсельхоз Новосибирской области поможет с дезинфекцией хозяйственных помещений жителям, у которых изъяли скот. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в Telegram-канале.

Ведомство также поможет организовать сбор заявок на приобретение молодняка для тех, кто решит восстановить личное подсобное хозяйство, заявил Андрей Травников. «Все это можно будет сделать только после снятия карантина, что станет возможным после полного устранения очагов заражения и подтверждения отсутствия инфекции на территории сел»,— написал он.

По словам губернатора, в Новосибирской области не фиксируют новых случаев заболевания животных пастереллезом на протяжении 17 дней. «Для полной стабилизации ситуации необходимо строго выполнить все карантинные меры, включая и такие болезненные процедуры, как изъятие зараженного скота»,— заявил Андрей Травников. Сейчас эти мероприятия продолжаются в двух селах Ордынского района — Новопичугово и Козиха.

К 22 марта 126 семей в Новосибирской области получили более 45,219 млн руб. в связи с частичной утратой семейного дохода за первый месяц и компенсации за изъятый скот, сообщил глава региона.

21 января глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов заявил, что в регионе завершили изъятие скота в крупных хозяйствах. К тому моменту карантинные мероприятия продолжались в двух населенных пунктах в Ордынском районе и одном селе в Карасукском районе.

С 16 февраля на территории области действует режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза. По оценке «Известий», число животных, попавших под изъятие, карантинные мероприятия, уничтожение или другие меры в Сибири в феврале-марте этого года составило от 87,5 до 90,5 тыс.