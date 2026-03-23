Выплаты после изъятия скота получили 196 новосибирских семей

Компенсационные и социальные выплаты за изъятие скота в Новосибирской области получили уже 196 семей, заявил губернатор Андрей Травников. По его словам, общая сумма выплат превысила 61 млн руб.

Господин Травников рассказал, что граждане «активно используют» меры поддержки. «Они хорошими темпами оформляют заявления и пакеты документов на получение этих мер поддержки. Ситуация меняется даже по сравнению с сегодняшним утром»,— заверил глава региона (цитата по «РИА Новости»).

В прошлом месяце власти Новосибирской области заявили, что выявили случаи заражения пастереллезом у скота. 16 февраля в регионе ввели режим ЧС, а у жителей стали принудительно конфисковывать животных. Опрошенные «Ъ» собеседники на аграрном рынке говорили, что ситуация вызывает опасения у бизнеса. В трех населенных пунктах области продолжают изымать животных.

