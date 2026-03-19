Пастереллез заставил о себе говорить

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал массовое изъятие и убой домашнего скота из-за вспышки пастереллеза. Глава региона назвал происходящее необходимыми «ветеринарными мерами, препятствующими распространению заболевания животных». Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт объяснил масштабы заболевания особой мутацией инфекции. Господин Травников заверил, что дефицита мяса и молока в регионе не ожидается. Ранее на заседании регионального заксобрания один из депутатов потребовал обсудить «нарушение Конституции и законодательства должностными лицами» при уничтожении скота.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сессия заксобрания Новосибирской области 19 марта началась с обсуждения мер, принимаемых властями региона для предотвращения распространения заболевания скота. Напомним, первые данные о вспышке инфекции появились еще в феврале. Очаги пастереллеза в Новосибирской области были зафиксированы в районах, граничащих с Казахстаном. В ряде районов области был введен карантин, с 16 февраля в регионе введен режим ЧС. Для локализации вспышек региональные власти приняли решение об изъятии животных из хозяйств.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, из-за продолжающихся карантинных ограничений «сейчас невозможно дать точный прогноз по поводу итогового количества животных, которые могут быть изъяты в рамках проводимых противоэпизоотических мероприятий».

«Известия» со ссылкой на центр «Аналитика.Бизнес.Право» сообщили, что карантин, изъятие или уничтожение коснулись 87,5-90,5 тыс. животных в Сибири, а прямой имущественный ущерб собственников уже превысил 1,5 млрд руб. Жители ряда населенных пунктов высказали возмущение забоем скота, утверждая, что животные на самом деле были здоровы. Несколько десятков жителей села Козиха Ордынского района записали в связи с этим открытое видеообращение. В областном правительстве, говоря о принятых мерах поддержки, признали «эмоциональное напряжение среди жителей Карасукского района».

Правительство региона сообщило, что управлению ветеринарии и министерству труда и социального развития на компенсацию изъятого скота выделено около 200 млн руб., их распределение уже началось. По последним данным, управление выплатило компенсации 21 собственнику изъятых животных. Областное минтруда уже приняло 54 заявления на получение социальных выплат: мобильные группы министерства работают в пяти населенных пунктах Купинского, Баганского, Ордынского и Карасукского районов.

На сессии заксобрания депутат Виктор Илюхин («Родина») предложил включить в повестку дня вопрос о «нарушении Конституции и российского законодательства должностными лицами Новосибирской области». «В некоторых районах проводилось массовое незаконное изъятие и уничтожение скота как в фермерских хозяйствах, так и в частных подворьях. Вдумайтесь, в XXI веке в правовом государстве неизвестные лица при участии полиции, не имея на то никаких законных оснований, вламываются в сельские дворы, вытаскивают скот, убивают его на глазах хозяев и их детей»,— заявил он. Его коллега Владимир Ворожцов («Партия пенсионеров») предложил создать рабочую группу для исправления недостатков нормативно-правовой базы, имеющей отношение к чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня на территории Новосибирской области выполняются строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона.

Я вас заверяю, что все мероприятия реализуются в соответствии с ветеринарными правилами РФ, другими нормативными актами нашей страны, законодательством РФ, а также в соответствии с теми дополнительными мерами социальной поддержки граждан, которые оказались в такой сложной ситуации»,— прокомментировал выступления депутатов губернатор Андрей Травников. Это стало его первым публичным комментарием ситуации.

В итоге депутаты не стали включать вопрос об ответственности должностных лиц в повестку дня. Вместо этого решено созвать внеочередное заседание комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. «На данный момент звучит недовольство. Это правда, мы учтем все моменты. Да, это новая ситуация. Ситуация, которую мы никогда не проходили. Все меры поддержки будут реализованы, а дальше будем слушать, смотреть, где-то менять нормативную базу под ЛПХ, частные подворья. Но гораздо больше пострадали большие хозяйства, и там придется варианты поддержки обсудить»,— заявил спикер регионального заксобрания Андрей Шимкив («Единая Россия»), отвечая на вопросы СМИ.

17 марта правительство РФ распорядилось направить в Новосибирскую область рабочую группу во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и с участием специалистов Минсельхоза РФ. «Сергей Данкверт отметил, что болезнь (пастереллез.— «Ъ») приобрела нестандартную форму, начав мутировать. Для сдерживания распространения заболевания приняты жесткие превентивные меры, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности страны»,— сообщил Россельхознадзор. При этом глава Россельхознадзора назвал ситуацию «в целом контролируемой», обратив внимание на «недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации».

Валерий Лавский