Цены на нефть упали почти на 10% после заявления Трампа по Ирану

Июньский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE снизился на 9,1%, до $101,8 за баррель. Майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,93%, до $88,4.

Фото: Diego Vara / Reuters

Падение нефтяных цен началось после объявленного сегодня президентом США Дональдом Трампом пятидневном моратории на удары по иранской инфраструктуре.

Цены на нефть начали расти в марте из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который блокировал Иран в ответ на военную операцию США и Израиля.

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 34% — до $78,84 за баррель. В Goldman Sachs допускали подорожание Brent до $93. 22 марта Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Взрывать так взрывать».

