Goldman Sachs сохранил прогноз цены на нефть в $66 за баррель к концу года

Инвестбанк Goldman Sachs сохранил свой прогноз цены на сырую нефть в $66 за баррель к концу года, несмотря на «значительные риски, связанные со сценариями длительных нарушений» для судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на аналитическую записку банка.

В своем прогнозе о цене в $66 за баррель банк исходит из своего предположения в «постепенной нормализации (ситуации.— “Ъ”) в Ормузском проливе в ближайшие 28 дней».

Чем грозит закрытие Ормузского пролива

Однако аналитики изучили разные сценарии развития ситуации. По их мнению, при сокращении объемов экспорта нефти из Персидского залива на 15 млн баррелей в день и сохранении этой ситуации в течение 30 дней цена барреля нефти марки Brent составит к концу года $76. Если же проблемы с проходом танкеров через Ормузский пролив сохранятся в течение 60 дней, стоимость барреля Brent в конце года может достигнуть $93.

Николай Зубов

