Взрывать так взрывать

Президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. В случае отказа Трамп пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. Иранская сторона отвергла ультиматум и пообещала в ответ на удары по ее электростанциям атаковать объекты энергетической и информационной инфраструктуры США на Ближнем Востоке. Одним из последствий подобного развития событий может стать втягивание в войну стран Персидского залива, уже направивших Тегерану «последнее предупреждение». Ультиматум Трампа истекает вечером 23 марта.

По данным Минздрава Израиля, в результате иранских ракетных ударов по Димоне (на фото) и Араду пострадали более 300 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, что стало непривычно высоким для еврейского государства показателем нанесенного ему ущерба

Фото: Ronen Zvulun / Reuters По данным Минздрава Израиля, в результате иранских ракетных ударов по Димоне (на фото) и Араду пострадали более 300 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, что стало непривычно высоким для еврейского государства показателем нанесенного ему ущерба

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

О намерении в ближайшие дни взвинтить ставки в войне с Тегераном президент Трамп сообщил 21 марта, заявив, что Иран стоит перед выбором: разблокировать судоходство в Ормузском проливе или погрузиться во тьму.

«Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной»,— написал Дональд Трамп 21 марта в соцсети Truth Social, не уточнив, могут ли затронуть американские удары АЭС в Бушере.

Он дал понять, что намерен усиливать военное давление на Иран, считая его неспособным к дальнейшему сопротивлению. «Их руководства больше нет, их ВМС и ВВС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. Я — нет»,— написал Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.

В день объявления ультиматума Ирану формирующаяся коалиция государств—союзников США выступила с заявлением о готовности «принять участие в необходимых усилиях» для безопасного прохождения судов в Ормузском проливе. О присоединении к коалиции, в которую уже вошли 22 страны, объявили Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония, из арабских стран в ней согласились принять участие ОАЭ и Бахрейн.

Однако создание коалиции пока выглядит политическим жестом, призванным скорее выразить солидарность с президентом Трампом, чем разделить с ним неизбежные риски операции по разблокированию Ормузского пролива.

Как заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, отправка кораблей ВМС Японии в зону Ормузского пролива возможна только при установлении режима прекращения огня.

Кроме того, ситуация для США и их союзников осложняется тем, что пока они не имеют достоверной информации о том, удалось ли вооруженным силам Ирана заминировать пролив.

Учитывая эти обстоятельства, президент Трамп потребовал, чтобы первый шаг по открытию пролива сделал сам Иран и тем самым избежал губительных для него последствий.

Однако иранская сторона сразу же отвергла ультиматум Трампа, дав понять, что не боится эскалации конфликта. «Если противник атакует объекты энергетической инфраструктуры Ирана, мы ударим по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры, а также по технологическим центрам и опреснительным установкам США на Ближнем Востоке»,— предупредил Генштаб иранских ВС.

Как сообщили иранские военные источники, Тегеран меняет тактику и в дальнейшем на каждое новое нападение США и Израиля будет отвечать более широкой атакой, выйдя за рамки принципа «око за око» и планируя свои удары так, чтобы повлечь долгосрочные последствия для противника.

«Если противник атакует один объект инфраструктуры, то мы наносим ответный удар по нескольким объектам, если он атакует нефтеперерабатывающий завод, то иранская сторона отвечает ударами по нескольким подобным предприятиям»,— заявил агентству Tasnim представитель ВС Ирана, пообещав подорвать интересы США и Израиля в регионе.

Иранская сторона также предостерегла президента Трампа от попыток захвата иранского острова Харк для давления на Тегеран с целью открытия Ормузского пролива. «Если США выполнят свои угрозы военной агрессии против острова Харк, они, безусловно, столкнутся с беспрецедентным ответом по сравнению с теми неожиданными мерами, с которыми они столкнулись до этого»,— сообщил Tasnim иранский военный источник, в числе возможных ответных мер назвав дестабилизацию Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря.

Примером того, как может работать новая иранская стратегия на практике, стали удары, нанесенные 21 марта военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по базам США в Аль-Минхаде (ОАЭ) и Али ас-Салеме (Кувейт).

«В рамках 72-й волны ракетных ударов по объектам противника ВМС КСИР уничтожили ангар и топливные резервуары на базе Аль-Манхад и авиабазе Али-Салем»,— говорится в заявлении КСИР, сообщившем, что в ходе ударов было применено «большое количество баллистических ракет и беспилотников».

Еще более резонансной акцией иранской стороны 21 марта стали удары по соседним израильским городам Димона и Арад, находящимся на юге страны, вблизи израильского ядерного центра. «Было прямое попадание в Араде. Были предприняты попытки перехвата ракет. Армия обороны Израиля подчеркивает, что система ПВО не является герметичной, поэтому население должно продолжать следовать инструкциям командования тыла»,— сообщили «РИА Новости» в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным Минздрава Израиля, в результате иранской атаки Димоны и Арада с использованием баллистических ракет пострадали более 300 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, что стало непривычно высоким для еврейского государства показателем нанесенного ему ущерба.

Несмотря на иранскую атаку на Димону и Арад, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир сообщил о том, что в операции против Ирана «пройдена половина пути и направление ясно». «Значительный ущерб, который мы нанесли иранскому режиму за последние три недели, начинает накапливаться, превращаясь в системные стратегические, военные, экономические и правительственные достижения»,— заверил высокопоставленный израильский военный.

В свою очередь, в заявлениях Тегерана отмечается, что удары по Димоне и Араду были нанесены в ответ на атаки на АЭС «Бушер» и ядерный комплекс в Натанзе, и они должны стать «запоминающимся уроком» для Израиля.

Одним из последствий нарастающей эскалации в регионе может стать втягивание в конфликт в качестве его третьей стороны государств Персидского залива. Отношения Тегерана и его соседей по региону продолжают стремительно ухудшаться. Так, Саудовская Аравия объявила пять сотрудников посольства Ирана в Эр-Рияде, включая военного атташе, персонами нон грата, потребовав покинуть королевство в течение 24 часов, из-за атак на ее территорию. Ранее аналогичный шаг предпринял Катар.

«Они задаются вопросом, почему Иран нацелился на них в этой войне. Они говорят, что не имеют никакого отношения к развязыванию этой войны и должны отвечать на эти атаки. Они также утверждают, что Иран атакует гражданскую инфраструктуру и объекты экономики в дополнение к военным базам, и это делается преднамеренно»,— объяснил позицию монархии Персидского залива совершивший турне по региону глава МИД Турции Хакан Фидан. Комментируя итоги последней встречи глав МИДов стран Персидского залива, Хакан Фидан заявил: «На этом заседании страны Персидского залива сделали последнее предупреждение, что, если нынешняя ситуация продолжится, они будут вынуждены принять ответные меры в отношении Ирана, поскольку последние крупные атаки увеличили риски».

Сергей Строкань