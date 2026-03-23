Американцам подпортили каникулы

Затянувшийся политический тупик в Сенате США превратил частичный шатдаун американского правительства в серьезное испытание для авиапассажиров. Из-за отсутствия финансирования Министерства внутренней безопасности (DHS) сотрудники служб безопасности аэропортов (TSA) массово не выходят на работу. Это привело к многочасовым очередям в крупнейших хабах, особенно учитывая то, что сейчас пик весенних каникул студентов и школьников. В ответ Белый дом распорядился направить в помощь службам безопасности агентов иммиграционной полиции (ICE). Однако эксперты предупреждают, что единственный способ исправить ситуацию — это договориться о финансировании DHS.

Частичный шатдаун американского правительства приближается по продолжительности к предыдущему, полному шатдауну, продлившемуся 43 дня. Министерство внутренней безопасности США (DHS) не финансируется уже более месяца. Демократы в обмен на разблокировку фондов требуют реформы двух подразделений DHS — Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и Службы таможенного и пограничного контроля (CBP). Необходимость такой реформы, уверены они, стала окончательно очевидна после январской гибели в Миннеаполисе от рук офицеров двух американцев — Алекса Претти и Рене Гуд.

Представители демпартии были готовы дать зеленый свет остальным подразделениям министерства, включая сотрудников безопасности в аэропортах (TSA), и параллельно добиваться реформы ICE и CBP — единственных подразделений, финансирование которых было бы остановлено. Но тут на принцип уже пошли республиканцы: они решили, что единственный вариант — одномоментное возобновление финансирования всех подразделений DHS без исключения. Выхода из тупика пока не видно.

Белый дом и республиканское руководство настаивают, что это именно «шатдаун демократов»: те якобы намеренно провоцируют «хаос в аэропортах» и лишают зарплаты более 100 тыс. сотрудников DHS. Дональд Трамп в соцсетях не стесняется в выражениях, называя представителей Демпартии «сумасшедшими» и «радикалами». Демократы парируют, что их требования абсолютно адекватны. Сенатор Дик Дурбин в соцсети X написал: «Все, о чем просят демократы,— это чтобы ICE и CBP действовали по тем же правилам, что и ваши местные полицейские. Республиканцы в Сенате же предпочли бы оставить Министерство внутренней безопасности закрытым».

Чем дольше сенаторы не могут договориться, тем глубже шатдаун ударяет по DHS. Особенно сильно эффект виден в аэропортах. На политический тупик накладывается классическая сезонность, связанная с весенними каникулами студентов и школьников.

В нормальной ситуации служба транспортной безопасности (TSA) опирается на крайне низкий уровень неявки — порядка 2% сотрудников не выходит на смену по болезни или другим причинам. Теперь же, по данным DHS, этот показатель вырос примерно до 10%.

В ключевых аэропортах фиксируются всплески 20–30% и даже выше. На этом фоне около 366 офицеров TSA за время шатдауна уволились из-за отсутствия зарплаты. Оставшиеся продолжают работать без двух зарплат подряд.

Отсутствие необходимого числа офицеров превращает линии досмотра, которые в обычные дни «переваривают» поток за 10–20 минут, в километровые многочасовые очереди. Тем временем авиакомпании не могут следовать своему расписанию. В один из самых сложных дней — понедельник, 16 марта, по данным портала FlightAware, в США было отменено около 3,5 тыс. и задержано 6,3 тыс. рейсов.

Символом кризиса стал Аэропорт имени Уильяма П. Хобби в Хьюстоне. По данным федеральных и местных властей, в отдельные дни ожидание на досмотре достигало 3,5 часа, при этом пассажирам официально рекомендовали приезжать за 4–5 часов до вылета. Одновременно именно там фиксировались самые экстремальные всплески неявки сотрудников TSA (до 55%), что вынуждало закрывать часть линий и целые контрольно-пропускные пункты. Похожая ситуация была в Новом Орлеане, авиаузле Нью-Йорка и Атланте — крупнейшем хабе США. Под удар попали Чикаго, Филадельфия и другие крупные авиационные узлы.

Для некоторых аэропортов Федеральная авиационная администрация (FAA) рассматривала сценарии временного сокращения общего количества рейсов по аналогии с прошлогодним 43-дневным шатдауном (тогда ведомство вводило десятипроцентное сокращение слотов в крупных хабах из-за кадрового дефицита сотрудников служб безопасности и диспетчеров).

На фоне растущих очередей Трамп уже несколько раз заявил, что направит в аэропорты впавших в немилость сотрудников ICE, если демократы «немедленно» не согласятся профинансировать DHS. Также президент грозит, что иммиграционная служба будет не только заниматься проверкой пассажиров, но и ловить в аэропортах нелегалов.

Продолжая винить во всем демократов, Трамп пообещал, что ICE «поможет замечательным сотрудникам TSA, которые продолжают выходить на работу, несмотря на то что радикальные левые удерживают деньги».

«Царь границы» Томас Хоман (чиновник, ответственный в администрации за вопросы, касающиеся границы) в эфире CNN в воскресенье, 22 марта, заявил: «Мы сегодня соберем план и завтра его реализуем. ICE придет в аэропорты, чтобы обеспечить безопасность там, где демократы отказались профинансировать DHS». Он пояснил, что агенты ICE будут заниматься контролем входов/выходов и вопросами «общей безопасности», высвобождая TSA для специализированной скрининговой работы.

Однако специалисты скептически относятся к такому предложению. Президент крупнейшего профсоюза федеральных служащих (AFGE), который представляет работников TSA, Эверетт Келли обрушился на администрацию с критикой: «Агенты ICE не обучены и не сертифицированы в области авиационной безопасности. Офицеры TSA месяцами учатся выявлять взрывчатку, оружие и угрозы, специально заточенные под обход досмотра. Ставя на пункты контроля непрошедших обучение людей, вы не закрываете дыру — вы ее создаете». В заявлении Келли добавил, что офицеры TSA «заслуживают того, чтобы им платили, а не того, чтобы их заменяли плохо обученными вооруженными агентами, которые уже показали, насколько опасными могут быть».

Другой вариант решения проблемы предложил Илон Маск. «Я хотел бы предложить оплачивать зарплаты сотрудников TSA в период этого тупика, который негативно сказывается на жизни столь многих американцев»,— написал миллиардер в соцсети X. Однако юристы указали, что федеральное агентство не может просто принять частные деньги в фонд оплаты труда. Поэтому предложение Маска вряд ли реализуемо, но оно показывает масштаб раздражения бизнес-элит от происходящего.

Екатерина Мур