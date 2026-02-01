Опять шатдаун

В Вашингтоне снова случился шатдаун. Правда, частичный и «технический» — лидеры обеих партий уверяют, что речь идет лишь о заминке до голосования в Палате представителей в понедельник, а не о рекордной, как в прошлый раз, остановке работы правительственных органов. Однако, судя по заявлениям некоторых парламентариев по обе стороны политического спектра, голосование в Палате представителей будет как минимум непростым. Крайне правые отвергают любые сделки по ограничению силовиков, а крайне левые считают, что демократы-центристы в Сенате выжали мало уступок из договоренностей с республиканцами. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер демократов в Сенате Чак Шумер (слева) и сенатор-демократ Брайан Шац

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Лидер демократов в Сенате Чак Шумер (слева) и сенатор-демократ Брайан Шац

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

30 января истекло действие временной бюджетной резолюции для 6 из 12 федеральных ведомственных блоков — от Пентагона до Минтруда. Другие шесть министерств ранее получили полноценный бюджет и финансирование до конца 2026 финансового года (он продлится до 1 октября).

Примечательно, что и по оставшимся пакетам финансирования — еще пяти министерств (на $1,2 трлн) — в Сенате удалось договориться в пятницу. Голосование завершилось с 71 голосом «за» и 29 «против». То есть документ поддержали и республиканцы, и демократы. Против высказались 5 республиканцев и 24 сенатора из демократического лагеря.

Сенат исключил из бюджета Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS), которому дадут средств лишь на две недели на уровне прошлогоднего бюджета. Это, по задумке законодателей, предоставит Конгрессу и Белому дому время, чтобы отрегулировать иммиграционную политику президента Дональда Трампа, которая, по мнению большого числа конгрессменов, перешла границы разумного.

Ключевое требование демократов — ужесточить контроль над Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Таможенной службой и службой охраны границы США (CBP) после резонансного убийства 37-летнего гражданина США Алекса Претти сотрудниками федеральных органов в Миннеаполисе.

Демократы фактически отвечают на массовое народное недовольство. Волнения из-за смерти активиста уже вышли за пределы Миннесоты: по оценкам правозащитных групп, в рамках объявленного «национального шатдауна» и кампании против ICE в пятницу прошло не менее 250–300 акций в 46–50 штатах. В сумме, по подсчетам организаторов и независимых мониторинговых групп, на улицы разных городов — от Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго до Портленда и небольших кампусных городков — вышли десятки тысяч человек, причем в одном только Миннеаполисе и его пригородах за последние две недели в демонстрациях и забастовках приняли участие не меньше 50–70 тыс.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже открыто увязывает новый бюджет DHS с ограничением полномочий иммиграционных ведомств и снижением уровня насилия при их операциях.

В кулуарах признают, что через две недели Конгресс почти наверняка будет голосовать за очередную временную резолюцию по DHS: пространства для маневра для содержательной реформы слишком мало.

В связи с тем, что законопроект о бюджете претерпел изменения после голосования в Сенате, эти изменения должны быть согласованы с Палатой представителей. Нижняя палата американского Конгресса вернется в Вашингтон только в понедельник. Поэтому в выходные де-факто финансирование правительства США считается частично остановленным.

Парадокс в том, что Палата представителей разъехалась по домам ровно в тот момент, когда Сенат сумел договориться по финансированию еще пяти ведомств и вернется к работе не раньше понедельника.

Спикер-республиканец Майк Джонсон уже пообещал вынести сенатский пакет на голосование сразу после возвращения и попытаться сделать это в ускоренном режиме, требующем двух третей голосов. Политик надеется получить поддержку демократов центра и умеренных республиканцев, а не правого крыла, которое возмущено уступками демократам и отстаивает позицию силовиков.

Крайне правые консерваторы в палате полагают, что любая попытка «пожертвовать» годовым DHS-бюджетом ради согласия с демократами неприемлема: они категорически против варианта, в котором ICE будет «скованно по рукам и ногам».

Как сообщают американские СМИ, в кулуарных письмах в Белый дом от представителей Freedom Caucus (крупнейшей правой группы в нижней палате) депутаты угрожают идти до конца — вплоть до попыток протолкнуть собственный однопартийный вариант финансирования DHS.

При этом, отмечает Punchbowl News, проблемы не только с республиканцами — могут возникнуть трудности и с демократами: в Палате представителей много парламентариев прогрессистского толка, которые также хотят выжать из сделки по максимуму и не будут помогать в принятии пакета мер по финансированию. Для прохождения документа по ускоренной процедуре потребуется более 70 голосов демократов, и то при условии, что за него проголосуют все республиканцы, а это, как мы видим, крайне проблематично.

Спикер Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на днях уже провели переговоры о том, как добиться от своих подопечных следования партийным линиям.

Расчет демократов понятен. Во-первых, партия не хочет закрепить за собой роль инициатора паралича большинства ведомств на фоне уже начавшейся президентской кампании 2026 года. Во-вторых, отделив DHS от общего бюджета, демократы получают морально и политически удобную позицию: они не блокируют зарплаты военным и чиновникам, а бьются лишь за реформу непопулярных иммиграционных структур после резонансного убийства.

Текущий эпизод с остановкой правительства — уже не первый за последние несколько месяцев. Экономисты указывают, что даже краткий, частичный шатдаун, пусть и «на выходные», подрывает управляемость федеральной машины и способствует росту трансакционных издержек — от переноса контрактов до неопределенности для госслужащих.

Сами сенаторы, голосовавшие за пакет, называют происшедшее «минимизацией ущерба» и «победой здравого смысла», но предупреждают, что через две недели страна может вернуться к той же развилке уже только по DHS. На этом фоне Белый дом Дональда Трампа получает редкую возможность сыграть роль арбитра между «ястребами» и центристами, показать, что готов идти на компромисс и признавать ошибки.