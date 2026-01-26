Прилетело из Миннеаполиса

Новый смертельный инцидент с участием федеральной миграционной службы вновь сделал Миннеаполис (штат Миннесота) эпицентром конфликта между администрацией Дональда Трампа и местными властями, республиканцами и демократами. Медбрат Алекс Претти, гражданин США и владелец зарегистрированного оружия, был застрелен во время миграционного рейда: федеральные силовики утверждают, что он представлял для них угрозу. Власти штата это опровергают. Неожиданно к критике Белого дома присоединилась даже Национальная стрелковая ассоциация, усмотревшая в линии защиты федералов угрозу базовому принципу американского консерватизма — праву на ношение оружия. На фоне приближения выборов в Конгресс такой скандал для республиканцев совсем некстати. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Участники протеста на месте гибели Алекса Претти в Миннеаполисе (штат Миннесота)

Фото: Tim Evans / Reuters Участники протеста на месте гибели Алекса Претти в Миннеаполисе (штат Миннесота)

Фото: Tim Evans / Reuters

Столица Миннесоты вновь оказалась в центре новостной повестки США. 24 января в ходе очередного рейда федеральный иммиграционный агент застрелил 37-летнего участника протестов Алекса Джеффри Претти. Это уже второй за три недели смертельный инцидент с федеральными силовиками в городе. В начале января они застрелили другую активистку — Рене Гуд, когда она, по данным следствия, пыталась на машине наехать на агентов.

Гибель Гуд вызвала массовые протесты по всей стране. Белый дом и Минюст изначально заявили, что проведут расследование, но исключительно силами федерального правительства, без полноценного допуска штата. Однако спустя пару недель Минюст дал понять, что не станет возбуждать уголовное дело, то есть фактически спустил дело на тормозах.

Не успели протестующие оправиться от этой трагедии, как погиб еще один активист. По данным полиции, федеральный офицер несколько раз выстрелил в Алекса Джеффри Претти, после чего тот умер в больнице. Убитый — медбрат отделения интенсивной терапии, гражданин США без криминального прошлого, ранее участвовавший в акциях против жесткой миграционной политики Трампа.

В Министерстве внутренней безопасности заверили, что миграционные агенты открыли огонь, когда к ним подошел мужчина с пистолетом и стал «яростно сопротивляться» попытке его обезоружить. Директор ФБР Кэш Пател заявил телеканалу Fox News, что Претти якобы был склонен к насилию. Командующий операциями пограничной службы Грегори Бовино в интервью CNN отметил, что агенты, открывшие огонь, были «настоящими жертвами».

Между тем видеозаписи с места происшествия не подтверждают версию федеральных силовиков.

В одном из роликов видно, что Претти просто снимал происходящее на телефон; в какой-то момент офицер толкнул протестующих, затем Претти вмешался, встав между офицером и одной из женщин, после чего против него применили перцовый баллончик и повалили на землю.

После выкриков «У него ствол» раздалась серия выстрелов в лежащего на земле человека. Полицейские штата охарактеризовали погибшего как добропорядочного гражданина, за которым числились лишь незначительные нарушения — парковка в неположенном месте и превышение скорости. Более того, многие описывали его как доброго и отзывчивого человека, который посвятил себя работе в госпитале и заботе о тяжелобольных ветеранах.

Трамп и его команда продвигают нарратив о том, что приближение человека с оружием к федеральным агентам сделало стрельбу по нему оправданной. При этом группы, выступающие за право на ношение оружия, считают такую интерпретацию подрывающей их аргумент о том, что законное владение оружием не должно криминализироваться. На этом фоне Национальная стрелковая ассоциация (NRA) — одна из крупнейших структур, традиционно поддерживающих республиканцев,— выпустила заявление с критикой «демонизации законопослушных граждан». NRA подчеркнула, что простое нахождение с оружием рядом с полицией не может быть основанием для применения смертельной силы.

Люди у мемориала Алекса Претти в Миннеаполисе Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Участники протеста на месте гибели Алекса Претти в Миннеаполисе Фото: Seth Herald / Reuters Сотрудники ICE рядом с телом убитого Алекса Джеффри Претти Фото: REUTERS / Reuters Фото: Tim Evans / Reuters

Министерство внутренней безопасности заявило, что берет на себя ведущую роль в расследовании произошедшего. Это вызвало вопросы по поводу подотчетности. Опасения, что дело Претти спустят на тормозах, как и дело Рене Гуд, заставили местные власти вступить в открытое противостояние с федеральным центром. Шеф местной полиции Брайан О’Хара подчеркнул, что Претти «не нарушал закон штата об оружии» и реализовывал свои права по Первой и Второй поправкам к Конституции: снимал действия силовиков (к этому ранее призвал губернатор штата демократ Тим Уолз) и был легальным обладателем оружия.

В воскресенье, 25 января, пока представители администрации Трампа продолжали выдвигать против жертвы обвинения во «внутреннем терроризме», судья штата издал постановление, запрещающее федеральным чиновникам уничтожать улики. Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что «верховенство закона и чувство справедливости требуют полного, справедливого и прозрачного расследования смерти» Претти.

Президент Трамп обвинил в произошедшем демократическое правительство штата: «К сожалению, в результате хаоса, развязанного демократами, погибли два гражданина США».

В свою очередь, губернатор Уолз и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей публично давят на Вашингтон, требуя прекратить операцию по выдворению нелегалов и вывести избыточные федеральные силы. Свою позицию они аргументируют тем, что действия присланных в штат силовиков представляют угрозу общественной безопасности и подрывают доверие к системе правопорядка. Прокуратура штата пообещала добиваться заявленных губернатором и мэром целей через суд.

Реакцией на убийство в Миннеаполисе ожидаемо стали новые протесты. Люди дежурят на месте гибели Алекса Претти; проходят — несмотря на рекордный мороз — многолюдные марши и стихийные собрания. Мэр города запросил помощь Национальной гвардии, чтобы разгрузить местную полицию, у которой отменены выходные. Запрошена поддержка из соседних городов. Некоторые магазины и кафе закрыты, другие работают навынос и бесплатно кормят протестующих. Акции солидарности прошли от Лос-Анджелеса до городов восточного побережья. Миннеаполис воспринимается как эпицентр волны протестов, расходящейся по всей стране.

Неудивительно, что случившееся отразилось и на межпартийной борьбе на высшем уровне. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил: он не поддержит законопроект о дальнейшем финансировании правительства (текущая временная резолюция действует до 30 января), если бюджеты Министерства внутренней безопасности сохранятся на нынешнем уровне, без реформ и ограничений. Таким образом, повысился риск нового частичного шатдауна.

Внутри Республиканской партии публичного раскола по этому вопросу пока не видно: официальная линия большинства — поддерживать силовиков и версию Министерства внутренней безопасности. На текущий момент лишь сенатор от Луизианы Билл Кэссиди призвал к «полноценному совместному расследованию федеральными органами и органами штата», тем самым поставив под сомнение версию администрации Трампа. Тем не менее по утечкам и анонимным комментариям в СМИ чувствуется закулисное беспокойство партийных функционеров насчет того, что затяжной конфликт в Миннесоте может серьезно ударить по имиджу республиканцев. А на фоне приближения ноябрьских выборов в Конгресс им этого явно бы не хотелось.

Екатерина Мур