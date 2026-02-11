Выборочный шатдаун

Министерство внутренней безопасности США (DHS) оказалось в эпицентре новой бюджетной драмы. К полуночи пятницы истекает срок его временного финансирования. DHS рискует стать единственным крупным федеральным ведомством без бюджета на 2026 финансовый год. Причина — продолжающийся конфликт вокруг жесткой миграционной политики Дональда Трампа и пределов полномочий силовиков, в ходе операций которых в Миннеаполисе погибли двое активистов. Общественники также требуют отставки министра Кристи Ноэм, которая, по их мнению, виновна в произошедших трагедиях. С подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм на американо-мексиканской границе (февраль 2026 года)

Фото: Rebecca Noble / Reuters Руководитель Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм на американо-мексиканской границе (февраль 2026 года)

Фото: Rebecca Noble / Reuters

Вопреки опасениям, Конгресс не стал брать в заложники весь бюджет: двухпартийный пакет примерно на $1,2 трлн обеспечил финансирование Пентагона и почти всех гражданских ведомств до конца 2026 финансового года, согласовано порядка 95–96% расходов. За скобками осталось только DHS: отдельный закон о финансировании этого ведомства так и не прошел. В проекте на 2026 год для министерства заложено около $66,4 млрд дискреционных расходов, а временная резолюция заканчивается в пятницу, 13 февраля. Даже продление еще на пару недель пока под вопросом.

Парадокс в том, что шатдаун грозит главным образом гражданской части ведомства.

Принятый в 2025 году «Большой красивый билль» Дональда Трампа хоть и не заменяет текущий бюджет, но обеспечивает многолетнее финансирование ключевых силовых структур DHS — прежде всего миграционной службы (ICE) и пограничников.

Поэтому краткосрочные сбои почти не затрагивают эти блоки. А вот Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), Администрация транспортной безопасности (TSA) и службы гражданской защиты зависят от ежегодных ассигнований. Если договориться в Сенате так и не удастся, под удар попадут программы гражданской обороны, работа аэропортов и часть антитеррористских инициатив. В то же время ICE и пограничники продолжат функционировать почти в штатном режиме.

Переговоры о годовом бюджете для DHS зашли в тупик. У республиканцев нет необходимых 60 голосов, чтобы преодолеть этап предварительного голосования. Лидер Республиканской партии в Сенате Джон Тюн готовит еще одну резолюцию о временном финансировании, но многие сенаторы-демократы не хотят поддерживать даже ее, не видя готовности администрации реформировать ведомство.

Главный консерватор в Сенате пока говорит о «конструктивных переговорах», однако признает, что прорыва по реформам нет. Демократы же стремятся повысить цену за каждое продление статус-кво, требуя включить в закон об ассигнованиях реформы миграционного правоприменения: ограничение рейдов ICE, введение более жестких стандартов применения агентами силы, повышение прозрачности расследований и так далее. После Миннеаполиса это стало тестом для их электората.

Неудивительно, что идея очередной временной резолюции вызывает нервную реакцию в Демократической партии. «Моя первая реакция на еще одну заплатку — не просто "нет", а "нет, черт подери"»,— признался в беседе с The Hill сенатор Дик Дурбин.

Особое давление испытывает группа центристов-демократов, которые в ноябре 2025 года помогли республиканцам завершить 43-дневный шатдаун, объясняя свой шаг «ответственностью перед госслужащими» и усталостью страны от кризисов. Теперь повторить маневр сложнее: прогрессивные организации требуют следования принципу «ни доллара DHS без реформ» и ведут персональные кампании против сенаторов.

Сенатор Тим Кейн осторожно формулирует линию умеренных демократов: сначала они хотят увидеть контрпредложение Белого дома, чтобы понять его серьезность, и только потом можно будет обсуждать временное продление. Сенатор Джеки Розен, ранее входившая в группу «прагматиков», теперь настроена жестче: она не желает «финансировать Кристи Ноэм» без разумных «ограничений» для ICE — аналогичных тем, что действуют для ФБР и местной полиции.

Фигура главы DHS Кристи Ноэм стала ключевым препятствием для компромисса. Коалиция из более чем 50 общественных организаций — от Voto Latino до профсоюзов — направила в Конгресс письмо с требованием ее немедленной отставки.

В документе, который цитирует The Hill, Кристи Ноэм обвиняют в «опасном нарушении принципа общественного доверия», «препятствовании надзору Конгресса», «грубом пренебрежении конституционными гарантиями» и практике, поставившей граждан и законных резидентов США в непосредственную опасность.

Там отдельно перечислены «незаконное применение смертельной силы», «нацеливание (огнестрельного оружия.— “Ъ”) на несовершеннолетних», задержание пятилетнего ребенка, а также гибель активистов Рене Гуд и Алекса Претти. Авторы утверждают, что под руководством Ноэм DHS превратилось «из агентства безопасности в инструмент неограниченного правоприменения, действующий вне пределов человеческого достоинства». Для сенаторов-демократов это означает, что любой голос за продление финансирования без жестких условий немедленно будет использован против них.

Тем временем Дональд Трамп вынужден балансировать между образом «жесткого» президента, «восстановившего контроль над границей», и лидера, признающего, что систему нужно корректировать, чтобы трагедии не повторялись. Пока признаков того, что глава Белого дома готов «сдать» Кристи Ноэм, нет: публично он продолжает защищать ее курс и связывать критику DHS с «атаками левых» и попытками «ослабить границу». Но риторика Белого дома уже меняется: вместо безусловной защиты акцент смещается на «необходимость разобраться в конкретных эпизодах». То есть остается пространство для отставки министра, если политическая цена сохранения статус-кво станет слишком высокой.