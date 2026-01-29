Бюджет США может стать жертвой миграционных рейдов

США в очередной раз подошли к краю бюджетной пропасти. В ночь на 31 января истекает срок временного финансирования сразу шести ключевых министерств, и их дальнейшая работа может быть приостановлена. Демократы в Конгрессе требуют пересмотра жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа, которая привела к двум трагедиям в Миннеаполисе (штат Миннесота). С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Конфликт в Конгрессе развивается всего через несколько месяцев после рекордного 43-дневного шатдауна. С тех пор американский парламент закрыл несколько бюджетных дыр, приняв годовой бюджет для ряда ведомств. Конгрессмены успели довести до финиша еще шесть законов о расходах на год (включая финансирование министерств торговли и энергетики, а также научных агентств). Так что примерно четверть федеральных ведомств чувствует себя спокойно.

Но этого не скажешь про шесть крупных статей расходов — оборону, труд, внутреннюю безопасность, здравоохранение и соцслужбы, образование, казначейство.

Если Сенат не успеет принять бюджет и отправить его в Белый дом, «неключевые» сотрудники в профильных ведомствах будут отправлены в вынужденный отпуск, а «жизненно важные» продолжат работать без зарплаты до окончания кризиса.

Для многих американцев новый шатдаун будет выглядеть мягче, чем прошлый. Пенсий, других ключевых социальных выплат и, скажем, программы SNAP (продовольственные талоны малоимущим) он не коснется.

Не так повезет тем, кто будет готовить налоговые декларации. Это будет первый в истории шатдаун, совпавший с началом налогового сезона. Налоговая служба, которая входит в структуру Минфина, в случае остановки финансирования будет работать в усеченном режиме, задерживая большинство возвратов средств и закрывая центры обслуживания граждан.

Министерство транспорта продолжит обеспечивать безопасность полетов: диспетчеры и инспекторы останутся на рабочих местах, но без зарплаты, как и в прошлом году.

С Пентагоном ситуация чуть менее драматична, но не безболезненна.

Закон о национальной обороне (NDAA) принят, так что политические рамки и программы вооружений формально согласованы, однако без годового бюджета деньги на повседневную деятельность ведомства — от учебных полетов до ремонтных работ — окажутся под угрозой.

Это также означает заморозку части контрактов и отсрочку «непервостепенных» расходов.

Самое парадоксальное, что Министерство внутренней безопасности, из-за политики которого и может случиться шатдаун, окажется одним из наименее уязвимых. Летом республиканцы протолкнули через Конгресс так называемый Большой красивый билль (One Big Beautiful Bill), который залил в систему безопасности $75 млрд дополнительного финансирования. Это позволяет системе поддерживать операции даже при прекращении текущих ассигнований.

Именно это раздражает демократов сильнее всего. Фактически шатдаун превращается не в инструмент давления на силовиков, а ровно в противоположное — наказание для остального правительства. Но сидеть сложа руки еще хуже, считают в Демпартии.

Политическую линию демократов в Сенате задает Чак Шумер, который после двух трагедий в Миннеаполисе — гибели Рене Гуд и Алекса Претти — перешел к максимально жесткой риторике. «Это безумие, этот террор должны прекратиться»,— заявил лидер демократов, требуя немедленных изменений в работе ICE (миграционная служба; входит в состав Министерства внутренней безопасности).

Список требований демократов к середине недели еще не был оформлен в окончательный ультиматум, но очертания понятны. Варианты включают обязательные судебные ордера на аресты по линии иммиграции, обязанность агентов представляться и показывать удостоверение, запрет на целевые показатели по количеству задержаний, возвращение сотрудников из «вылазок» вглубь страны обратно к границе, законодательно закрепленное участие Министерства внутренней безопасности в расследованиях инцидентов, похожих на те, что произошли в Миннесоте.

При этом демократы настаивают: любые ограничения полномочий должны быть закреплены в законе, а не в виде временных инструкций от имени министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Аппетит к шатдауну у них появился ровно тогда, когда стало ясно, что Белый дом не намерен менять курс в ответ на гибель двух американских граждан.

Демократы в Палате представителей уже пошли дальше бюджетных угроз: была внесена резолюция об импичменте Кристи Ноэм, которую в качестве коспонсоров поддержали более сотни законодателей.

Официальная линия республиканского руководства — демонстрировать готовность к переговорам, но не отдавать демократам на растерзание министра. Лидер большинства в Сенате Джон Тюн подчеркивает, что стороны «находятся в контакте» с Белым домом и что демократы должны прежде всего разговаривать с администрацией Трампа, а не шантажировать угрозой остановки правительства.

Внутри партии, однако, нарастает раздражение. После убийств в Миннеаполисе не только демократы, но и часть республиканцев заговорили о необходимости расследований и слушаний. Сенатор Сьюзан Коллинз, отвечающая за бюджет, осторожно признала, что изучает «все варианты», чтобы избежать шатдауна. Как рассказал телеканал CNN, администрация Дональда Трампа готова рассмотреть предложение демократов о временном выделении финансирования Министерства внутренней безопасности из общего бюджетного пакета. Это позволит продлить финансирование большинства ведомств до конца сентября, при этом работа Министерства внутренней безопасности будет обеспечена на ограниченный срок для продолжения переговоров по вопросам миграционной политики.

Более того, консерваторы Том Тиллис и Лиза Мурковски пошли против партийной дисциплины и открыто потребовали отставки Ноэм, заявив, что она не может и не должна быть министром.

Нынешний кризис приобрел в Вашингтоне четкие очертания предвыборного сюжета. Для демократов речь идет о возможности исправить политическую ошибку прошлого шатдауна. Тогда они спорили о субсидиях, которые часть избирателей воспринимала как абстрактную бухгалтерию; теперь речь идет о двух убитых гражданах и федеральных агентах, стрелявших по демонстрантам.

Политический фон для этого кризиса выглядит для республиканцев все менее комфортно. На национальном уровне демократы создали заметный, пусть и не подавляющий отрыв по generic ballot — вопросу, за кандидата какой партии избиратели готовы голосовать на выборах в Конгресс. Средний показатель по ведущим агрегаторам дает демократам около 46% против 41% у республиканцев.

Екатерина Мур