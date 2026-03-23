Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области спустя сутки

В Псковской области сняли режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Max. Ограничения ввели вчера днем.

«Оперативные службы перешли в режим повышенного внимания», — сообщил господин Ведерников. Он также уточнил, что ограничения в работе связи и интернета сохранятся до полного устранения угрозы атаки беспилотников. Как сообщил губернатор, за ночь силы ПВО перехватили над Псковской областью несколько БПЛА. Пострадавших нет.

В соседней Ленинградской области менее чем за сутки средства ПВО уничтожили более 60 беспилотников, сообщил утром губернатор региона Александр Дрозденко. В аэропорту Пулково более 100 рейсов отменили или перенесли. Ограничения на полеты сняли в петербургском аэропорту около двух часов назад.