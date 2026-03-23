Почти 100 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково отменены 48 рейсов, и более 50 — задержаны из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В пресс-службе рассказали, что пассажиры обеспечены дополнительными местами для ожидания открытия воздушного пространства. Они также могут обменять или сдать билеты на сайтах авиакомпаний, добавили там.

Режим ограничений действует уже более 15 часов. «Команда аэропорта и авиакомпаний готова к возобновлению обслуживания рейсов сразу после открытия воздушного пространства», — подчеркнули представители Пулково.

Вчера около 16:00 мск в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над областью 40 БПЛА. Вчера были ликвидированы 10 беспилотников. Всего за сутки над регионом сбили около 60 дронов.