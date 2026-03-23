В Ростовской области участнику СВО присвоено звание Героя России
Участнику специальной военной операции, младшему сержанту 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Денису Свиридову вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Уроженец Боковского района за время СВО участвовал в освобождении Мариуполя, Георгиевки, Курахова, Марьинки, и Попасной.
В правительстве региона отметили, что осенью 2025 года в ходе боёв за Владимировку (ДНР) он попал в окружение. Продемонстрировав мужество и тактическое мастерство, Свиридов устроил круговую оборону и в одиночку удерживал позицию в течение полутора месяцев.