В Ростовской области сравнили цены на базовые продукты в марте

В Ростовской области проанализировали цены на базовые продукты питания в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Сальске и Миллерово. Данные приводит Ростовстат.

Самыми дорогими продуктами оказались сливочное масло со средней стоимостью в более 1 тыс. руб. за кг и баранина — 800 руб. за кг. Говядина в среднем стоит 695 руб. за кг, свинина обходится в 420 руб. за кг. Среди мясных изделий наиболее доступной остается курица — в среднем около 215 руб. за кг. Мороженая неразделанная рыба продается по 325 руб.

Из молочных товаров, помимо сливочного масла, представлены куриные яйца по цене 105 руб. за десяток. Растительное подсолнечное масло стоит 148 руб. за литр.

Пшено в крупных городах торгуется в среднем по 49,5 руб. за кг, гречка — 65 руб., вермишель — 111 руб. Ржаной хлеб и хлеб из смешанной муки продается за почти 96 руб. за кг. Средняя стоимость сахара стоит более 64 руб. за кг, картофеля — почти 58 руб.

Анализ показывает, что наиболее низкие цены чаще всего фиксируются в Сальске, Волгодонске и Миллерово, в то время как в областном центре и Таганроге стоимость продуктов, как правило, выше.

Константин Соловьев