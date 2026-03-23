МИД РФ продолжает подготовку визита Путина в Китай

Подготовка визита президента Владимира Путина в Китай продолжается, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Сроки визита пока не объявлены.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

«Работаем над этим (визитом.— "Ъ"). Думаю, в ближайшее время об этом станет известно»,— сказал замминистра журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В 2025 году господин Путин побывал в Китае с госвизитом с 31 августа по 3 сентября. Он встретился с Си Цзиньпином и посетил военный парад в Пекине. В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Китай.

Владимир Путин в должности президента совершил уже двадцать поездок в Китай. В феврале председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора по видеосвязи предложил господину Путину нанести официальный визит в Китай в первой половине этого года.