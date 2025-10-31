Песков: Путин и Си находятся в постоянном контакте

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что лидеры находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», ответил господин Песков на вопрос журналистов о возможном послании господина Путина председателю КНР.

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует визит в Китай 3-4 ноября. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Основная тема переговоров — развитие сотрудничества между двумя странами, включая укрепление энергетического партнерства. Ожидается, что стороны подпишут несколько документов и совместное коммюнике.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле придают большое значение предстоящей поездке премьер-министра. «Разумеется, мы рассчитываем на то, что председатель правительства будет принят председателем КНР, это тоже взаимная традиция двусторонних отношений»,— сказал пресс-секретарь.