ИКСА РАН и Фуданьский университет представят доклад об отношениях России и Китая

Институт Китая и современной Азии (ИКСА) РАН совместно с Фуданьским университетом представят исследование «Российско-китайский диалог: двусторонние отношения в 2025 году». Презентация доклада состоится 24 февраля на площадке МИА «Россия сегодня». Ведущие специалисты ИКСА РАН Кирилл Бабаев, Александр Лукин и Юрий Кулицев расскажут о текущем состоянии российско-китайских отношений.

Российско-китайское сотрудничество, как считают авторы доклада, является «моделью дружественных, доверительных, партнерских отношений между двумя великими державами без ущерба для суверенитета сторон — уникальная модель для современного мира». «В настоящий момент, полный неопределенности, развитие российско-китайских отношений как одних из самых стабильных двусторонних отношений в глобальной структуре, затрагивает не только интересы двух стран, но также глубоко влияет на темп и направление процесса формирования многополярного миропорядка»,— отмечают эксперты. Доклад, по их словам, направлен на то, чтобы с помощью академических сил углубить взаимопонимание между двумя странами и предоставить интеллектуальную поддержку для развития отношений.

Одним из ключевых достижений российско-китайского партнерства в 2025 году авторы исследования считают масштабное празднование 80-летия Великой Победы. «В условиях, когда Европа, не желая слишком обижать Германию как одного из своих лидеров, ограничилась лишь рядом протокольных мероприятий, а новая администрация США не догадалась или не успела организовать значительный уровень торжеств (о чем президент Трамп публично пожалел после московского и пекинского парадов Победы), именно Россия и Китай стали фактически основными бенефициарами 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, организовав массовые мероприятия поистине глобального масштаба»,— говорится в докладе.

Среди других охваченных исследованием тем: формирование новых механизмов глобального управления; поддержание региональной стабильности и глобальной безопасности; политические итоги сотрудничества России и Китая; российско-китайское взаимодействие в торгово-экономической сфере; транспортно-логистический вектор взаимодействия России и Китая; взаимодействие России и Китая в Арктике; итоги перекрестных годов культуры России—Китая; а также разные аспекты взаимодействия России и Китая в многосторонних форматах.

Российско-китайское политическое сотрудничество сейчас, как отмечается в обзоре, находится на беспрецедентном уровне. Особенно это заметно по количеству официальных визитов лидеров России и КНР друг к другу. Как подсчитали авторы исследования, председатель КНР Си Цзиньпин для встреч на высшем уровне приезжал в Россию уже одиннадцать раз, а Владимир Путин в должности президента совершил уже двадцать поездок в Китай. Президент России также получил приглашение посетить КНР в 2026 году.

Анна Пестерева