МИД РФ призвал к прекращению агрессии США и Израиля против Ирана

Россия призывает к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе беседы с журналистами кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». По его словам, ситуация в Ормузском проливе нормализуется после прекращения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко

«Мы призываем к прекращению всего этого конфликта, в первую очередь, агрессии американцев и израильтян против Ирана,— сказал господин Руденко (цитата по "РИА Новости"). — Потому что то, что происходит в Ормузском проливе — это непосредственные последствия этой незаконной акции».

«Как только будет прекращена война, то думаю, что и ситуация в Ормузском проливе нормализуется»,— добавил он.

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.

Анастасия Домбицкая