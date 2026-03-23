МИД РФ призвал к прекращению агрессии США и Израиля против Ирана
Россия призывает к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе беседы с журналистами кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». По его словам, ситуация в Ормузском проливе нормализуется после прекращения конфликта.
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко
«Мы призываем к прекращению всего этого конфликта, в первую очередь, агрессии американцев и израильтян против Ирана,— сказал господин Руденко (цитата по "РИА Новости"). — Потому что то, что происходит в Ормузском проливе — это непосредственные последствия этой незаконной акции».
«Как только будет прекращена война, то думаю, что и ситуация в Ормузском проливе нормализуется»,— добавил он.
Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана.
О развитии событий на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Повод задуматься о дальности иранских ракет».