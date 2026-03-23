«Повод задуматься о дальности иранских ракет»

Иран в ответ на американский ультиматум грозит уничтожить энергетику соседних стран. Дональд Трамп ранее дал Тегерану 48 часов на то, чтобы разблокировать Ормузский пролив. В противном случае США нанесут удар по электростанциям страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает наземную операцию неизбежной.

Иран впервые попытался нанести удар по военной базе на архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане. Ракеты не достигли цели. Одна вроде как не долетела физически, другая была сбита. Однако главное в другом: режим аятолл наглядно продемонстрировал, что располагает оружием, способным поражать практически любой европейский город. Диего-Гарсия, как известно, находится на расстоянии без малого 4 тыс. км от Исламской Республики. На этом фоне Дональд Трамп предъявил Тегерану ультиматум: в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. Если нет, Америка уничтожит все электростанции страны.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал погрузить во тьму весь Ближний Восток, уничтожив энергетику соседних стран. Похоже, что они все это заранее отвергли. Примечательно, что 47-й президент Соединенных Штатов буквально только что говорил о скором завершении войны, а чуть ли не за сутки до этого заявил, что прекращения огня не желает, пока не сокрушит всю вражескую мощь, сколько бы времени на это ни потребовалось. Относительно сроков стоит обратить внимание на заявление пресс-секретаря армии обороны Израиля, генерала Эфи Дефрина, о том, что воевать придется вплоть до праздника Песах — то есть еще три недели. Впрочем, не факт, что дело будет обстоять именно так, поскольку есть такое понятие, как «туман войны», что предполагает дезинформирование противника. Да и своих граждан лучше лишний раз не обнадеживать. Так что, если кто надеется провести отпуск в солнечных Объединенных Арабских Эмиратах в ближайший месяц, торопиться, видимо, не стоит.

Также нельзя исключать, что в ближайшие дни может состояться наземная операция. На что еще хочется обратить внимание: лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис обвинил Трампа и «республиканских экстремистов» в развязывании «безрассудной войны» и потребовал смены власти в Соединенных Штатах. Дональд Трамп в ответ написал, что после разгрома Ирана, который уже имеет место, следует заняться внутренними врагами в лице «леваков» из Демократической партии. Если абстрагироваться от политических спектаклей, логично предположить, что Трамп не сможет надолго затягивать кампанию и тем более серьезно рисковать жизнями американских солдат. Ему этого точно не простят. Наконец, мировая экономика не может долго пребывать в состоянии стресса. Американцам нужен дешевый бензин и, соответственно, лидер, который это условие обеспечит. На это и рассчитывают аятоллы.

Примечательно, что левые демократы в самой Америке выступают их ситуативными союзниками. Вот такие вот нынче реалии современного мира. Между тем глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что армия проводит операцию по разрушению иранских укреплений вдоль Ормузского пролива. Продолжаться она будет вплоть до полного их уничтожения. Возможно, кому-то может показаться странным, что говорит об этом именно гражданский министр, а не представитель Пентагона. Но ничего удивительного, это явно сигнал рынкам: Америка скоро освободит маршрут. Так что паниковать не нужно, все под контролем, нефть скоро будет.

Однако очень похоже, что контролировать важный транзит после большой победы будет уже другой управляющий со своими правилами игры. С высокой долей вероятности он припомнит, кто и какую позицию до этого занимал, какие эпитеты в отношении него употреблял. Говорить об этом, конечно же, преждевременно. Тем не менее у прогрессивного человечества есть большой повод задуматься относительно дальности иранских ракет, которые теоретически могут нести и ядерный заряд. Тогда уж точно будет не до отпусков и дешевого бензина.

Дмитрий Дризе