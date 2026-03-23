Силы ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над Ленинградской областью

Силы ПВО минувшей ночью сбили 40 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Вчера над областью сбили 10 БПЛА. Пострадавших нет.

По информации главы региона, во время одного из ударов была повреждена емкость с топливом в порту Приморска, начался пожар. Персонал порта эвакуировали.

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области была объявлена вчера около 16:00 мск. С полуночи 23 марта в аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.