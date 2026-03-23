Израиль и США атаковали Иран. День 24-й

Власти Ирана опровергли информацию об эвакуации Натанза после ударов по ядерной инфраструктуре города, сообщает агентство Tasnim. Исламская республика для атак на объекты катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy использовала ракеты, которые способны уклоняться от систем ПВО Patriot, сообщила Financial Times со ссылкой на источник. Один человек погиб и еще один был ранен в результате атаки на 100-киловаттный AM-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в иранском городе Бендер-Аббас, сообщает гостелерадио Ирана. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

11:42. Правительство Испании считает разрушение объектов гражданской инфраструктуры в Ливане вопиющим нарушением международного гуманитарного права, сообщила пресс-служба испанского МИДа.

11:30. Некоторые американские ракетные удары по Ирану пришлись на тюрьмы, в которых содержатся политзаключенные, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

11:27. Война на Ближнем Востоке привела к повреждению более чем 40 объектов энергетической инфраструктуры в девяти странах региона, сообщило Bloomberg со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

11:15. В Иране интернет отсутствует уже более 550 часов, это одно из самых масштабных отключений, которые когда-либо фиксировались в мире, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks.

11:13. Мировой экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг минимального уровня за полгода из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

11:05. Любые страны, не являющиеся враждебными Ирану, могут пройти Ормузский пролив при координации с Тегераном, заявил Совет по обороне исламской республики.

10:57. Хуситы опровергли публикацию заявления о решении атаковать корабли США в Красном море в поддержку Ирана, это фейк, заявил источник ТАСС в движении.

10:55. Иран заминирует все морские пути в Персидском заливе в случае наземной операции США на иранском побережье или островах, заявили в Совете обороны Исламской республики.

10:44. Ситуация в Ормузском проливе нормализуется, когда закончится война с Ираном, заявил замглавы МИД РФ Руденко.

10:41. На иранских ракетах разместили фотографии премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также слова благодарности в его адрес на английском и персидском языках, передает агентство Tasnim.

10:39. Россия призывает к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Руденко.

10:38. Премьер-министр Греции объявит сегодня о новых мерах защиты местных потребителей от последствий войны в Иране, заявили в канцелярии главы греческого правительства.

10:31. Россия надеется, что США не ставят своей целью атаки на АЭС «Бушер» в Иране в контексте объявленного президентом США Дональдом Трампом ультиматума по открытию Ормузского пролива, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

10:30. В КСИР заявили, что нанесут удары по инфраструктуре стран Персидского залива только в ответ на аналогичные атаки США и Израиля, передает иранское агентство Mehr.

10:29. Ситуация на АЭС «Бушер» в Иране после недавнего удара по ней спокойная, заявил замглавы МИД РФ Руденко.

10:29. Ситуация на Ближнем Востоке рискует стать «неконтролируемой», заявили власти Китая.

10:28. Перспективы проведения Соединенными Штатами наземной операции в Иране не выглядят убедительно, этот сценарий приведет к большей эскалации, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

10:16. Москва выступает против блокирования Ормузского пролива, однако призывает воспринимать всю ситуацию в контексте событий на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иранские ракеты над Израилем

Фото: Mussa Qawasma / Reuters Иранские ракеты над Израилем

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

10:15. Если война на Ближнем Востоке продолжится, регион попадет в замкнутый круг эскалации, заявили в МИД КНР.

10:14. МИД Китая призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить военные операции и вернуться к переговорам.

9:56. США заявили Израилю, что у них «может не остаться другого выбора», кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк, сообщила израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

9:42. Вооруженные силы США скрывают реальное число погибших и раненых в ходе войны с Ираном, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протест против иранского режима в Лос-Анджелесе

Фото: Jill Connelly / AP Протест против иранского режима в Лос-Анджелесе

Фото: Jill Connelly / AP

9:36. Госдеп США организовал для американцев эвакуационные автобусы из Израиля в Иорданию после ударов Ирана по аэропорту Бен-Гурион.

9:35. Интенсивный диалог РФ и Индии весьма востребован в условиях войны в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

9:34. Иран предупредил, что ударит по энергетической и водной инфраструктуре стран Персидского залива, если президент США Дональд Трамп осуществит свою угрозу атаковать электросеть исламской республики, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удар Израиля по мосту в Ливане

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Удар Израиля по мосту в Ливане

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

9:31. Глава израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа начать операцию против Ирана, утверждает The New York Times. По данным газеты, господин Барнеа заявил, что его агентам после начала войны удастся мобилизовать иранскую оппозицию, что может привести к падению режима аятолл. Несмотря на сомнения в жизнеспособности плана в американской администрации, господин Трамп дал добро на начало ударов.

9:20. Госдепартамент США призвал американцев по всему миру проявлять осторожность в особенности на Ближнем Востоке в связи с усилившимися угрозами безопасности.

9:12. Власти Израиля заявили об ударе по сирийскому «командному центру» и складам оружия после нападения на друзов, передает Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные автомобили ЦАХАЛ недалеко от границы с Ливаном, на севере Израиля

Фото: Tyrone Siu / Reuters Военные автомобили ЦАХАЛ недалеко от границы с Ливаном, на севере Израиля

Фото: Tyrone Siu / Reuters

9:10. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что Иран продолжает строительство ракет, передает AP.

9:07. Катарская авиакомпания Qatar Airways разместила часть своих самолетов в аэропортах за пределами Катара. Решение принято «в связи с текущей ситуацией в регионе».

9:04. Россия готова стать той силой, которая стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительница Тегерана

Фото: Vahid Salemi / AP Жительница Тегерана

Фото: Vahid Salemi / AP

4:43. Военная операция против Ирана парализовала заключение крупных контрактов в американской нефтегазовой отрасли. Как сообщает Financial Times (FT), волатильность цен на нефть, вызванная боевыми действиями, затруднила оценку активов и заставила компании заморозить переговоры.

3:41. Один человек погиб и еще один был ранен в результате атаки на 100-киловаттный AM-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива в городе Бендер-Аббас, сообщает гостелерадио Ирана (IRIB).

3:28. Иран для атак на объекты катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy использовал современные маневренные ракеты, которые способны уклоняться от систем ПВО Patriot. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник. Подробностей о новом вооружении газета не приводит.

3:13. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и необходимость возобновления судоходства через Ормузский пролив, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

0:19. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по району Набатии на юге Ливана. Были поражены примерно 15 командных центров «Хезболлы».