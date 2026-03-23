Власти Ирана исключили возвращение к прежнему формату переговоров с США

Иран не вернется к формату переговоров с США, которые проходили до начала военной операции против республики 28 февраля. Об этом сообщил советник спикера парламента Ирана по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули.

«Мы не вернемся к формату переговоров, созданному американцами перед атакой»,— сказал господин Расули в эфире «Аль-Майаден». Он также назвал информацию об очных переговорах представителей Ирана и США на этой неделе «абсолютной ложью». О возможных встречах иранской и американской делегаций писали Ynet и Axios.

Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «главным человеком» в Иране, но не с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи. После переговоров с иранской стороной господин Трамп ввел мораторий на удары по объектам энергетики республики. Источники The Jerusalem Post и Axios уточнили, что от Ирана переговоры ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Сам господин Галибаф эти сообщения опроверг. Президент США пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров.

