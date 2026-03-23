Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили по телефону условия мирной сделки с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили попытку начать переговоры с Ираном для урегулирования конфликта. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Собеседник журналиста отметил, что господа Вэнс и Нетаньяху обсудили положения, которые могли бы войти в мирное соглашение с Ираном. Позднее в видеообращении израильский премьер рассказал, что обсудил переговоры с Исламской Республикой с президентом США Дональдом Трампом. Тот предложил «использовать достижения» военной операции против Ирана, чтобы достичь перемирия.

«(Дональд Трамп предложил.— “Ъ”) использовать огромные достижения, полученные Армией обороны Израиля и американскими военными, для реализации целей войны в рамках соглашения — соглашения, которое сохранит наши жизненно важные интересы»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по Reuters).

Сегодня президент США Дональд Трамп сообщил о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, американские переговорщики общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщал о попытках стран-посредников организовать встречу иранской и американской делегаций. По данным издания, переговоры могут пройти на этой неделе в Пакистане.

