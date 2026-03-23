«Газпром»: запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%

«Газпром» сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5% по состоянию на 20 марта, согласно данным Gas Infrastructure Europe. Этот показатель отражает продолжающееся сокращение ресурсов газа в ПХГ на фоне высокой потребности и ценовой конъюнктуры.

Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода. Ранее, 16 марта, показатель запасов в Европе составлял 28,9%, при этом в Нидерландах — 7,7%.

21 марта стало известно, что из-за роста цен после обострения ближневосточного конфликта Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.