В ЕС предложили снизить на 10% заполнение газохранилищ из-за роста цен

Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ из-за роста цен после начала конфликта на Ближнем Востоке. Вместо обычных 90% хранилища предложили заполнять к зиме на 80%. Письмо с такой инициативой отправил глава Европейской комиссии по энергетике Дан Йоргенсен.

«События в Иране и в регионе в целом угрожают региональной и глобальной безопасности... Что касается энергетики, эта ситуация и нападения на энергетическую инфраструктуру оказывают значительное влияние на мировые рынки нефти и газа, — сообщил Дан Йоргенсен (цитата по AFP). — Страны ЕС, как и прежде, могут столкнуться с высокими и нестабильными мировыми ценами, что также может повлиять на прогнозы по запасам газа».

Сейчас поставки газа в ЕС «остаются относительно защищенными», поскольку большая часть СПГ поступает из США. Господин Йоргенсен отметил, что страны ЕС должны заблаговременно пополнить свои запасы, «чтобы смягчить давление на цены и избежать ажиотажа в конце лета».

Блокировка Ормузского пролива Ираном после начала военной операции США и Израиля 28 февраля привела к резкому скачку цен на топливо в США и Европе. Американский президент Дональд Трамп призывал государства, которые используют морской путь, направить военные корабли для защиты морского пути, однако американские страны-партнеры отказались. 20 марта американский президент сказал, что в определенный момент Ормузский пролив «откроется сам».