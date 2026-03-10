Сибирь охватил животный страх

Длительная вспышка пастереллеза в Сибири уже стала предметом проверки регионального минсельхоза по статье о халатности со стороны Следственного комитета. Сейчас только в Новосибирской области выявлены 42 очага инфекции, а участники рынка опасаются эпизоотии ящура. Это может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции, на который сейчас приходится значительный объем производства.

Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки в регионе пастереллеза, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления. В минсельхозе Новосибирской области и федеральном Россельхознадзоре на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Пастереллез — острая инфекционная болезнь, поражающая крупный рогатый скот, свиней и диких животных. У человека регистрируется редко. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк поясняет, что из-за высокой заразности заболевания региональные ветеринарные власти обычно принимают решение о забое скота для локализации вспышек. Еще один способ — изоляция и лечение поголовья, добавляет эксперт.

Случаи пастереллеза в Сибири начали фиксироваться с конца 2025 года. В Республике Алтай на середину января 2026 года было 40 очагов и 2 тыс. заболевших животных. На 10 февраля очагов было уже 70. Но 3 марта власти региона сообщили об отсутствии за последний месяц случаев заболевания, и действующие в регионе ограничения постепенно начали снимать, разрешив забой скота и продажу мяса.

Но для соседних регионов проблема осталась актуальной. В Новосибирской области суммарно выявлены 42 очага бешенства и пастереллеза. Чтобы не допустить переноса инфекции на промышленные предприятия, местные власти решили уничтожить скот из личных подсобных хозяйств. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны местного населения: региональные СМИ сообщали о попытках перекрытия дорог.

В Алтайском крае 10 февраля были зарегистрированы три очага пастереллеза. Как минимум два из них возникли на промышленных предприятиях в Тальменском районе. Это хозяйства «Эконивы» и «Митпрома». Представитель «Эконивы» пояснил “Ъ”, что очаг локализован, ситуация стабильна и находится под контролем. В «Митпроме» “Ъ” оперативно не ответили. 26 февраля сотрудники предприятия сообщили губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что реализация свиней компанией полностью остановлена с 29 января.

В Забайкалье режим ЧС действует с ноября 2025 года. На отдельных территориях запрещены ввоз и вывоз животных, продажа мяса, молока и молочных продуктов. В зонах очагов заболевания ограничено перемещение граждан. На границах региона досматривают транспорт. В Бурятии на дорогах стоят посты, направленные на предотвращение завоза заболевания. С 7 по 9 марта были досмотрены 377 автомобилей, пытавшихся перевезти 37 кг неизвестного мяса.

Четыре собеседника “Ъ” на аграрном рынке пояснили, что ситуация вызывает серьезные опасения у бизнеса. Они связаны в первую очередь со слухами о том, что сейчас наблюдается вспышка не пастереллеза, а ящура.

«Пастереллез не слишком опасен и не предполагает существенных мер по забою скота, в то время как ящур несет за собой серьезные риски»,— объясняет один из собеседников “Ъ”.

Он предполагает, что ящур мог быть завезен в Сибирь из северных районов Казахстана: инфекция может передаваться через диких животных, например косуль. Официального подтверждения этих данных нет. В минсельхозе Новосибирской области ранее опровергали информацию о вспышке ящура.

Опасения участников животноводческого рынка относительно возможной вспышки ящура связаны в первую очередь с угрозой закрытия импорта. Решение ограничить ввоз из части регионов России крупного рогатого скота и части животноводческой продукции ранее приняли власти Казахстана, сообщало местное издание «Ак Жайык». Собеседники “Ъ” на продовольственном рынке не исключают, что на аналогичные меры могут пойти в том числе власти Китая.

Сейчас отправка за рубеж продукции позволяет российским животноводам сохранить дополнительный канал сбыта в условиях ограниченных возможностей потребления на внутреннем рынке. Например, в 2025 году за рубеж было отправлено 6–7% от произведенной в России свинины и курятины. Совокупно российский экспорт мяса в 2025 году вырос на 21%, до $2,2 млрд, следует из подсчетов «Агроэкспорта». В 2025 году поставки за рубеж молочной продукции из России выросли на 13% в денежном выражении, до $500 млн. Основной объем пришелся на страны постсоветского пространства, но перспективными рынками аналитики считают Китай, Алжир, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

