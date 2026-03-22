Дмитриев: роль РФ в поставке основных ресурсов начнут еще больше ценить в мире

По мере того, как мир вступает в эпоху дефицита и разрыва глобальных цепочек поставок, он еще больше начнет ценить критическую роль России в качестве поставщика нефти, газа, гелия, удобрений, зерна и других основных товаров и продуктов. Об этом на своей странице в X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Иран ограничил проход для судов по Ормузскому проливу в качестве ответной меры на атаки США и Израиля. Этот морской коридор — ключевой маршрут поставок из стран Персидского залива сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок нефти. На этой неделе Международное энергетическое агентство разработало для стран по всему миру 10 мер для борьбы с резким ростом цен на нефть, а Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил 22 марта, что дает Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. Он пригрозил начать уничтожать иранские электростанции, если Тегеран не выполнит требование. Накануне власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через морской коридор.