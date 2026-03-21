МЭА рекомендовало всему миру снизить скорость на шоссе из-за роста цен на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало правительствам всех стран снизить скорость движения на автомагистралях на 10 км/ч и поощрять развитие общественного транспорта. Меры необходимы для борьбы с резким ростом цен на нефть и надвигающейся нехваткой ископаемого топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Guardian.

В МЭА также предложили правительствам восемь других мер по экономии топлива:

Работа из дома для снижения расхода бензина;

Ограничение доступа автомобилей на дороги крупных городов с помощью схемы ротации номерных знаков;

Расширение практики совместного использования автомобилей;

Поощрение эффективного вождения коммерческих автомобилей путем оптимизации загрузки и технического обслуживания транспортных средств;

Перенаправление использования газа с транспортных средств на бытовые нужды, такие как приготовление пищи;

Сокращение авиаперелетов;

Поощрение использования электрических плит и других способов приготовления пищи для снижения зависимости от сжиженного газа;

Помощь промышленным предприятиям с переходом на иные виды сырья для экономии газа;

The Guardian отмечает, что агентство предложило такие меры из-за растущей обеспокоенности возможным отсутствием у США четкой стратегии выхода из конфликта, которая могла бы гарантировать стабильное возобновление прохода судов через Ормузский пролив.

20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие с Ираном невозможно. Он также отверг обязанность США охранять Ормузский пролив, пояснив, что этим должны заниматься «страны, которые его используют». По мнению президента, «в определенный момент» морской коридор откроется сам. В начале военной операции в Иране власти США обещали обеспечивать сопровождение судов в Ормузском проливе, однако к данному моменту этого не сделали.