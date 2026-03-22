В Лескенском районе Кабардино-Балкарии отремонтирую пять школ в 2026 году

Пять школ Лескенского района Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В селении Аргудан уже начался ремонт школы №2, построенной почти 55 лет назад и рассчитанной на более чем 300 человек. Площадь здания составляет 1,8 тыс. кв. м. Сейчас в нем идет демонтаж устаревших элементов, рабочие снимают плитку, разбирают деревянные покрытия и оконные конструкции. Затем будет отремонтирован фасад и обновлена крыша, после этого подрядчик заменит инженерные сети и проведет внутренние отделочные работы. Полностью завершить работы планируется к сентябрю.

Мария Иванова