Округам Ярославской области на выборах в Госдуму присвоили новые номера

Нумерация избирательных округов в Ярославской области на выборах в Государственную думу РФ изменилась. Так, регион теперь включает 193-й (Ярославский одномандатный избирательный округ) и 194-й (Ростовский) округа вместо 194 и 195 соответственно.

Согласно новой схеме, 193-й (Ярославский) округ включает Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрунзенский районы Ярославля, а также Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Рыбинский (частично), Тутаевский, Ярославский (частично) округа.

В 194-й (Ростовский) входят Рыбинск, Кировский и Красноперекопский районы Ярославля, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Мышкинский, Некоузский, Переславль-Залесский, Ростовский, Рыбинский (частично), Угличский, Ярославский (частично) округа. В 193-м округе зарегистрировано 515 тыс. избирателей, в 194-м — 471 тыс. избиратель.

Новая схема одномандатных округов была утверждена в 2025 году. Предыдущая схема действовала с 2015 года, а ее пересмотр объяснили переменами, произошедшими в стране за последние 10 лет, в частности, включением в избирательную систему новых регионов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов заявился на праймериз «Единой России» по Ростовскому одномандатному избирательному округу, а депутат Ярославской областной думы Максим Дмитриев — по Ярославскому.

Алла Чижова