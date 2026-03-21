Депутат Яроблдумы решил пойти в Госдуму РФ

Депутат Ярославской областной думы Максим Дмитриев примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Соответствующие данные отражены на сайте партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия, сайт Фото: Единая Россия, сайт

Господин Дмитриев заявился на праймериз по Ярославскому одномандатному избирательному округу, по списку.

Максим Дмитриев — уроженец Ярославля, член партии «Единая Россия» с 2008 года, член регионального штаба Народного фронта. В 2022 году был избран депутатом муниципалитета, в 2023 году — депутатом областной думы по территориальной группе №8 (1, 2, 4 округа, Дзержинский район и часть поселка Резинотехника).

Ранее подал документы на праймериз по Ростовскому одномандатному округу мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Ъ» сообщал, что в 2026 году праймериз «Единой России» впервые пройдут исключительно в электронном формате — избиратели должны будут верифицироваться через портал Госуслуг.

Алла Чижова