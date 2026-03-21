Глава Минобороны Израиля анонсировал усиление ударов по Ирану

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ и вооруженные силы США усилят удары по Ирану на этой неделе. Об этом он сообщил на встрече с военными чиновниками. Он отметил, что израильская и американская стороны готовы продолжать боевые действия, пока все угрозы не будут устранены.

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Исраэль Кац

«(Израиль.— “Ъ”) преисполнен решимости продолжать наступление против иранского террористического режима, обезглавливать его командиров и срывать его стратегические возможности, пока не будут устранены все угрозы безопасности Государства Израиль и интересам США в регионе»,— заявил господин Кац (цитата по The Times of Israel).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке. По его словам, США почти достигли целей военной операции против Ирана.