NBC узнало о варианте США по захвату портов Ирана ради безопасного судоходства

США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала также рассказали о других вариантах операций, рассматриваемых в США. Среди них — операции по изъятию высокообогащенного урана из республики и захват иранских нефтяных объектов. По словам источников NBC, ни один из вариантов, которые Вашингтон серьезно рассматривает, не предполагает крупномасштабных развертываний войск.

Среди крупных портов Ирана в районе Ормузского пролива — Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр и островной терминал Харк. 16 марта Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского нефтяного терминала на острове Харк. Через этот терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. The Wall Street Journal сообщал, что развертываемый на Ближнем Востоке 31-й экспедиционный отряд морской пехоты США может захватить один или несколько островов у побережья Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атаковала американские военные базы в странах Персидского залива. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив.