Причиной ДТП с бензовозом в Ростовской области стала техническая неисправность

Происшествие с участием легковых автомобилей произошло рядом с хутором Пятихатки в Неклиновском районе в 11:50. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительной информации, бензовоз DAF, груженный топливом, двигался в направлении Таганрога из-за технической неисправности переднего левого колеса, выехал на встречную полосу. Грузовик врезался в ВАЗ-2110, Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo, из-за чего произошел разлив горюче-смазочных материалов и возгорание транспортных средств.

В результате ДТП погибли три человека и четверо пострадало.

Константин Соловьев