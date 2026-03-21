В Краснодаре рассказали о мерах поддержки инвесторов и МСП

В Краснодаре состоялось обучающее мероприятие для специалистов, работающих в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Участниками стали 73 представителя из 44 муниципальных образований региона. Программа реализована центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отмечается, ключевой задачей обучения стало обновление знаний специалистов о действующих мерах государственной поддержки бизнеса, а также формирование единых подходов к сопровождению предпринимателей на территории всего края. Власти подчеркивают, что доступность актуальной информации о существующих инструментах поддержки является важным фактором для развития деловой активности в муниципалитетах.

В ходе мероприятия перед участниками выступили представители профильных ведомств, в том числе департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона. Также в программе приняли участие специалисты институтов поддержки предпринимательства — фондов развития бизнеса, микрофинансирования и инновационного развития, Агентства по привлечению инвестиций и Центра поддержки экспорта.

В рамках обучения были рассмотрены ключевые направления государственной помощи, включая имущественную поддержку, финансовые и нефинансовые инструменты, а также меры, ориентированные на инвесторов и социальные предприятия. Отдельное внимание уделили вопросам повышения эффективности взаимодействия с предпринимательским сообществом на местах.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия позволяют выстроить системную работу по сопровождению бизнеса, обеспечивая единые стандарты оказания поддержки. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению качества услуг и ускорению доступа предпринимателей к необходимым ресурсам.

Дополнительная информация о действующих мерах поддержки доступна через инфраструктуру центра «Мой бизнес», который продолжает выполнять координирующую функцию в развитии предпринимательства в регионе.

Мария Удовик