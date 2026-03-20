Из-за боевых действий не состоялась бизнес-миссия Ирана в Ростовскую область

Визит бизнес-делегации из Ирана в Ростовскую область сорвался из-за боевых действий в Персидском заливе. Об этом на заседании экспортного совета при губернаторе региона сообщил директор областного центра поддержки экспорта Аркадий Мурзаев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Была огромная заинтересованность и с нашей стороны, и с иранской. Ну и в целом, как будут складываться торговые отношения со странами, попавшими в зону боевых действий, сейчас сказать сложно»,— отметил господин Мурзаев.

Ближневосточные страны имеют торговые отношения не только с Российской Федерацией в целом, но и с Ростовской областью. Однако неизвестно, когда ситуация изменится.

Мария Хоперская

