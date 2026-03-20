Набиуллина назвала условие снижения цены отсечения на нефть

Снижение цены на нефть в бюджетном правиле должно сопровождаться сокращением расходов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, в противном случае потребуется ужесточение денежно-кредитной политики.

«Важно скалибровать так бюджетное правило, так цену отсечки, чтобы была обеспечена долгосрочная сбалансированность бюджета. Это очень важный фактор, который и мы принимаем во внимание при принятии решений по ключевой ставке»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ключевой ставке (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

По оценкам председателя ЦБ, текущее ослабление курса рубля связано с низкой ценой на нефть в январе и приостановкой операций по бюджетному правилу. «В обычной ситуации, если цена падает ниже базовой цены, то происходит продажа валюты из ФНБ, которая частично компенсирует эти эффекты. Этого не произошло, поэтому мы это видели»,— объяснила Эльвира Набиуллина.

В конце февраля министр финансов России Антон Силуанов анонсировал снижение цены отсечения на нефть. По его словам, это необходимо для ослабления давления на валютный рынок. Из-за этого Минфин решил не проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте. Сейчас цена на нефть в бюджетном правиле составляет $60 за баррель. Механизм предполагает, что сумма, которая превышает цену отсечения, откладывается в Фонд национального благосостояния.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минфин взял за правило».