Силуанов анонсировал ужесточение бюджетного правила из-за недобора нефтегазовых доходов

Министр финансов Антон Силуанов после отчета правительства в Госдуме сказал журналистам, что бюджетное правило (механизм перераспределения доходов от экспорта сырья) планируется ужесточить. Новые параметры он не привел, но отметил, что речь идет о снижении базовой цены.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

В 2025 году было решено постепенно — с шагом в $1 в год — снизить цену отсечения в бюджетном правиле — с $60 до $55 за баррель к 2030 году. «Основные параметры по уточнению бюджетного правила подготовлены. Думаю, в течение пары недель такие решения выйдут из правительства»,— добавил господин Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Антон Силуанов признал, что доля нефтегазовых доходов снижается. Кроме того, по его словам, нужно обеспечить сохранение Фонда национального благосостояния, чтобы снизить давление на валютный рынок. «Мы видим, необходимо это (ужесточить правило) достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период»,— сказал господин Силуанов про ужесточение правила.