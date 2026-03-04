Минфин России отложил операции с валютой и золотом в марте

Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже на валютном рынке в марте 2026 года. Решение связано с планируемыми изменениями цены отсечения нефти в бюджетном правиле, пояснили в пресс-службе ведомства.

Цена отсечения в бюджетном правиле — определенный уровень цен на нефть, при котором та сумма, которая его превышает, откладывается в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Как добавили в Минфине, при возобновлении операций с валютой и золотом их объем уточнят с учетом новых параметров цен на нефть. На новостях о решение российского министерства рубль потерял более 1% к доллару и юаню. За несколько минут китайская валюта выросла до 11,35 руб. (+1,45%).

Неделю назад министр финансов Антон Силуанов анонсировал ужесточение бюджетного правила в сторону снижения цены отсечения на нефть. По его словам, это необходимо, что ослабить давление на валютный рынок и сохранить средства ФНБ. Сейчас базовая цена на нефть составляет $60 за баррель. По данным Bloomberg, российские власти планируют снизить показатель до $45-50 за баррель.