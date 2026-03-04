Минфин взял за правило

Минфин 4 марта отказался от запланированной на этот день публикации сведений о февральских нефтегазовых доходах федерального бюджета и сообщил, что в связи с готовящимся изменением цены отсечения нефти по бюджетному правилу в марте продавать валюту на рынке он не будет. Фактически это можно расценивать как приостановку действия части правила и как явный сигнал о том, что нынешняя цена отсечения в $59 за баррель не устоит и будет сдвинута в сторону фактической стоимости Urals ($41 в январе). Центробанк уже отреагировал на решение Минфина предупреждением, что снижение цены отсечения без сокращения расходов бюджета (что подразумевает идеология бюджетного правила) может привести лишь к увеличению заимствований и более медленному снижению ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов должны найти в новой цене отсечения нефти баланс между интересами бюджетной и денежно-кредитной политики

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сложности с наполнением нефтегазовой части бюджета, желание сберечь накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) и явно не высказываемое чиновниками намерение несколько ослабить крепкий рубль вынудили правительство пойти на новую фактическую приостановку бюджетного правила. Точнее — его части, касающейся операций по купле/продаже валюты и золота в зависимости от наличия или отсутствия у бюджета текущих дополнительных нефтегазовых доходов (вторая часть правила, напомним, направлена на сдерживание трат через обеспечение первичного баланса бюджета, когда доходы равны расходам без учета обслуживания госдолга).

«В связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве Минфин России принял решение не проводить операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила в марте 2026 года,— объявило неожиданную новость ведомство.— При возобновлении операций объем отложенной покупки/продажи будет уточнен с учетом новых параметров базовой цены на нефть».

Анонсированное министром финансов Антоном Силуановым неделю назад снижение базовой цены отсечения, судя по заявлению ведомства, можно считать делом уже решенным — вопрос лишь в том, каким именно будет новый уровень.

В соответствии с бюджетным правилом Минфин покупает валюту для ФНБ на рынке, когда фактическая стоимость Urals по итогам месяца оказывается выше установленной базовой цены, минимально необходимой для покрытия госрасходов (проще говоря — при появлении нефтегазовых допдоходов). При уходе цены нефти ниже отметки отсечения, наоборот, Минфин объявляет о продаже части резервов в предстоящем месяце.

Начальный смысл этой конструкции, запущенной еще в «сытом» 2017 году,— изъятие из экономики «лишних» нефтегазовых денег. Правило должно было сократить зависимость курса рубля от колебаний нефтяных цен (это удалось), сдержать расходы бюджета при появлении допдоходов («делить» их всегда находилось немало желающих среди бюджетополучателей), а также поставить «на поток» пополнение ФНБ.

Изначально цена отсечения была определена в $40 за баррель. Далее этот базовый уровень индексировался на 2% в год (на примерный размер инфляции в США тех времен). В 2020 году «база» была равна $42,4, в 2021-м — $43,3 за баррель. В 2022 году она должна была подрасти до $44,2, но с началом военной операции действие бюджетного правила было приостановлено и нефтегазовые допдоходы временно пошли на текущие расходы. В 2023 году бюджетное правило возродилось, но в существенно более мягком варианте. Вместо цены отсечения Минфин установил номинальный объем нефтегазовых доходов, который необходим для покрытия расходов (8 трлн руб. на год, что на деле соответствовало уже $60 за баррель). В 2024 году от 8 трлн руб. доходов власти ушли, вернув те же $60 за баррель. В 2025-м цена отсечения осталась прежней, а в 2026-м была снижена до $59 с намерением сокращать ее на $1 в год — вплоть до $55 в 2030 году. И вот теперь эти темпы снижения, судя по информации от Минфина, планируется ускорить.

Какой может быть новая цена, участники узкого круга ее обсуждения не называют. Диапазон экспертных ожиданий — $45–$55 за баррель.

Принятие решения, по всей видимости, затягивается, поскольку экономическому блоку правительства, Центробанку и, видимо, администрации президента предстоит найти компромисс между желанием сберечь и пополнить ФНБ (в среду Минфин сообщил, что в феврале на закрытие дефицита из фонда было изъято еще 244 млрд руб. после 155 млрд в январе — на 1 марта в его ликвидной части осталось 4 трлн руб.), необходимостью профинансировать заявленный уровень расходов и при этом как-то удержать дефицит бюджета-2026 в условиях падения нефтегазовых доходов в рамках заложенных 1,6% ВВП.

Сокращение поступлений бюджета от продажи нефти и газа в январе к уровню такого же месяца 2025 года составило 50% (февральская статистика должна была быть обнародована тоже 4 марта, но Минфин этого не сделал). «Недобор» таких доходов фиксировался весь 2025 год и составил 24% к предыдущему году. Очевидные причины — сокращение мировых цен на нефть на фоне санкций и крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals, по данным Минэкономики, в январе составляла $41 при заложенных в бюджете $59 за баррель. Сейчас на фоне событий вокруг Ирана стоимость Brent подскочила до $80 за баррель, но стоит учесть, что к российской нефти из-за санкций применяется существенный дисконт, достигающий в зависимости от условий поставок $30 за баррель. Кроме того, в бюджетных расчетах речь идет о среднегодовой цене нефти, а вызванные конфликтами взлеты цен на сырье, как правило, скоротечны.

Сложность принятия решения по новой цене отсечения объясняется тем, что при ее существенном снижении властям предстоит определиться, готовы ли они сократить уже заложенные в бюджет расходы (что подразумевает бюджетное правило с его нулевым первичным балансом) и чем при отсутствии или сокращении продаж валюты из ФНБ они будут закрывать расходы (очевидный вариант — наращивание предложения ОФЗ).

В связи с этим Центробанк после сообщения Минфина счел необходимым выступить с предостерегающим заявлением.

Регулятор отметил: «Если изменение параметров бюджетного правила, в частности снижение базовой цены, не сопровождается корректировкой расходов, а приводит лишь к увеличению заимствований, то это при прочих равных требует более сдержанного роста кредита экономике, то есть более медленного снижения ключевой ставки, более жесткой ДКП».

По экспертным оценкам, снижение цены отсечения на $1 за баррель сокращает расходы бюджета на 0,05–0,06% ВВП. После того как уже 6 марта Минфин перестанет направлять на продажу китайские юани и золото в эквиваленте 11,9 млрд руб. в день, на рынке останутся только продажи от Банка России на 4,6 млрд руб., что может ослабить рубль, увеличив рублевую выручку экспортеров и экспортные доходы бюджета.

Вадим Вислогузов