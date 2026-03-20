Застройщик курорта в Туапсинском районе лишился имущества на 960 млн рублей

Суд в Туапсе взыскал в доход РФ активы общей стоимостью более 960 млн руб., принадлежащие азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову. В казну отошла фирма «Сипайн Резорт», выступающая застройщиком одноименного курорта в приморском поселке Сосновом, а также личное имущество господина Новрузова, включая квартиру, дом и автомобили. Собственное имущество бизнесмена оценено в 300 млн руб., сообщает «Ъ».

Конфискация активов произведена по инициативе прокуратуры для компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде при строительстве курорта. Сумма экологического ущерба, по данным надзорного ведомства, составляет 1 млрд руб.

Как отмечается в материалах дела, Шахлар Новрузов формально не является владельцем ООО «Сипайн Резорт». Однако правоохранительным и надзорным органам известно, что строительство курорта велось под его непосредственным руководством. Данное обстоятельство стало основанием для обращения взыскания на активы, контролируемые бизнесменом.

Курорт «Сипайн Резорт» расположен в приморском поселке Сосновый Туапсинского района. Строительство объекта неоднократно становилось предметом проверок природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, включая незаконное строительство в водоохранной зоне, сброс неочищенных сточных вод и уничтожение зеленых насаждений.

Решение суда о конфискации активов является одним из крупнейших в регионе за последние годы по делам, связанным с возмещением экологического ущерба. Взысканное имущество будет обращено в доход государства для последующего возмещения затрат на восстановление окружающей среды в районе строительства.

Мария Удовик