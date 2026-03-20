Курорт казенного значения

Как стало известно “Ъ”, суд в Туапсе взыскал в доход РФ активы стоимостью более 960 млн руб., принадлежащие азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову. В казну отошла фирма «Сипайн Резорт», застройщик одноименного курорта в приморском поселке Сосновом, а также личное имущество господина Новрузова, включая квартиру, дом и автомобили. Активы конфискованы по инициативе прокуратуры для компенсации ущерба на 1 млрд руб., нанесенного окружающей среде при строительстве курорта.

Туапсинский райсуд Краснодарского края удовлетворил требования межрайонного прокурора о взыскании в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Сипайн Резорт», а также имущества компании стоимостью свыше 660 млн руб. Обществу принадлежат незавершенный рекреационный объект площадью 56 тыс. кв. м в поселке Сосновом Туапсинского района (степень готовности — 56%) и трансформаторная подстанция.

В казну также изъято личное имущество Шахлара Новрузова, в том числе его доли во владении участками в Туапсинском районе, средства на банковских счетах, жилой дом, квартира, автомобили ВАЗ, Mercedes и Lexus. Собственное имущество бизнесмена оценивается в 300 млн руб.

Шахлар Новрузов формально не является владельцем ООО «Сипайн Резорт», но правоохранительным и надзорным органам известно, что строительство курорта проходит под его руководством. Об этом сообщают сотрудники компании-застройщика. Учредителем и директором ООО «Сипайн Резорт» числится Тархан Гасанзаде, племянник Шахлара Новрузова.

Претензии к Шахлару Новрузову и аффилированной с ним компании возникли из-за того, что «Сипайн Резорт» не выполнил судебное решение о компенсации ущерба окружающей среде в сумме свыше 1 млрд руб. Компания является застройщиком курорта «Сипайн Резорт» категории «пять звезд», объем вложений в проект предполагался в пределах 8 млрд руб., заявленный срок ввода в эксплуатацию — 2026 год.

В 2024 году надзорные органы выявили на строительной площадке серьезные нарушения. Прокуратуре стало известно, что для создания проезда к морю строители разрушили часть скалы, скальный грунт был сброшен на берег моря, из-за чего на участке изменился ландшафт.

В декабре 2024 года Туапсинский райсуд удовлетворил исковые требования туапсинского межрайонного прокурора о взыскании с ООО «Сипайн Резорт» ущерба, причиненного экологии, в размере более 1 млрд руб.

Застройщик обжаловал это решение в вышестоящих инстанциях, но в январе 2026 года Верховный суд РФ поставил точку в споре, признав правоту надзорного органа.

По факту нарушения природоохранного законодательства расследуется дело о самоуправстве и нарушении экологических норм при производстве работ с причинением тяжких последствий. Обвинение предъявлено Тархану Гасанзаде и руководителю компании-подрядчика Расиму Джабарову.

Шахлар Новрузов в настоящее время находится под стражей по обвинению в мошенничестве при приобретении активов в Краснодарском крае.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в казну компаний «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Суд признал, что эти компании находились под контролем господина Новрузова, который в качестве резидента иностранного государства не имел права владеть стратегическими активами.

Представители ответчиков на запросы “Ъ” оперативно не ответили.

Анна Перова, Краснодар