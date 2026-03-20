В Ростове могут установить памятник Екатерине II на историческом месте

В Ростове-на-Дону могут установить памятник Екатерине II на площади Карла Маркса. Новый постамент планируют установить в 2029 году, в 300-летний юбилей рождения императрицы. Об этом сообщил основатель ГК «Сокол», общественный деятель Арутюн Сурмалян на бизнес-завтраке, организованном «Ъ-Ростов».

Фото: Андрей Бойко

«В дореволюционный времена в городе Нахичевань на площади Екатерининской, ныне площадь Карла Маркса, где установлен ему памятник, стоял памятник Екатерине. Я не хочу давать эту оценку, это дело специалистов, но представители армянской общины считают, что историческая справедливость должна восстановиться», — пояснил господин Сурмалян.

Общественник пояснил, что прежде, чем установить постамент, инициаторы узнают отношение к этому ростовчан. Кроме того, Арутюн Сурмалян пояснил, что привлечение бюджетных средств для установки памятника не потребуется.

