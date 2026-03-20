В Кисловодске ограничат водоснабжение из-за низкого уровня в водохранилище
Из-за критического падения уровня воды в Эшкаконском водохранилище с 25 марта в Кисловодске вводятся ограничения на водоснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.
«Эшкаконское водохранилище, является основным источником водоснабжения города-курорта Кисловодска. Вводимые ограничения, к сожалению, создадут определенные неудобства для жителей и гостей города»,— говорится в сообщении господина Моисеева.
До нормализации уровня воды в водохранилище, подача услуги будет осуществляться по графику: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00
На время отсутствия воды будет организован ее подвоз по заявкам в диспетчерскую службу водоканала.