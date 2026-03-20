Иран призвал Британию воздержаться от сотрудничества с США и Израилем

Помощь США и Израилю в нанесении ударов по Ирану только усугубит конфликт, заявил глава МИДа исламской республики Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Он призвал к прекращению атак на Иран для нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Для завершения конфликта необходимы гарантии, предотвращающие нападения на Иран в будущем, подчеркнул господин Аракчи.

«Мы уважаем суверенитет соседних стран и не намерены нападать на них, но, к сожалению, в этих странах расположены американские базы, и с этих баз и из этих стран совершаются нападения на нас»,— сказал Аббас Аракчи во время телефонного разговора госпожой Купер (цитата по заявлению МИДа Ирана).

Иран расценивает использование британских военных баз американскими военнослужащими как «участие в агрессии», заявил господин Аракчи. Он призвал Британию прекратить сотрудничество с США и Израилем «в военной и медийной сфере». Аббас Аракчи также осудил атаку Израиля на нефтегазовое месторождение Южный Парс на юге Ирана.

Армия Израиля ударила по Южному Парсу 18 марта. Месторождение обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил, что просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать нефтегазовые месторождения в Иране. Израиль пообещал воздержаться от подобных атак.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что королевство не будет участвовать в войне на Ближнем Востоке. Однако он подчеркнул, что страна продолжит предпринимать меры для защиты себя и своих союзников.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Война с Ираном получила новое топливо».