Нетаньяху пообещал воздерживаться от ударов по нефтегазовым месторождениям Ирана

Израиль произвел атаку на иранское нефтегазовое месторождение Южный Парс самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. Он также отметил, что Израиль воздержится от подобных атак в будущем.

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

«Израиль действовал в одиночку против газового комплекса в Эселуйе, — заявил господин Нетаньяху (цитата по AFP). — Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы будем воздерживаться».

Биньямин Нетаньяху также отметил, что нет лидеров, которые бы действовали так скоординированно, как он и Дональд Трамп. Он опроверг заявления, что Израиль втянул США в конфликт. «Неужели люди действительно думают, что кто-то может указывать президенту Трампу, что делать?» — поинтересовался господин Нетаньяху.

На той же пресс-конференции израильский премьер заявил, что в результате атак израильских вооруженных сил Иран уже лишился возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты.

Биньямин Нетаньяху также заявил, что «необходим наземный компонент» военной операции, сообщает Reuters. По словам премьера, «существует много возможностей» для такой наземной операции. Однако он не стал раскрывать, в чем такие возможности заключаются.

Премьер Израиля отметил, что видит «трещины» в иранском руководстве. При этом он заявил, что слишком рано говорить о том, попытаются ли иранцы свергнуть свое правительство. «Иранский народ должен продемонстрировать это, выбрать подходящий момент и воспользоваться им», — заявил Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер также опроверг сообщения некоторых иранских СМИ, сообщавших о его вероятной смерти. «Я жив. Вы все свидетели», — заявил он.

18 марта армия Израиля ударила по нефтегазовому месторождению Южный Парс на юге Ирана. Работа нескольких объектов на месторождении была приостановлена. Дональд Трамп заявил, что не знал о планах Израиля ударить по месторождению.

После этого шесть стран призвали к мораторию на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также заявил, что просил Израиль не атаковать иранские нефтегазовые месторождения.