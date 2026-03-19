Война с Ираном получила новое топливо

Вечером 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощный удар по газовой инфраструктуре Ирана, атаковав крупное шельфовое месторождение Южный Парс. По словам израильских чиновников, воздушная атака согласована с президентом США Дональдом Трампом и по замыслу должна была заставить Иран отказаться от попыток блокировать Ормузский пролив, через который проходило 25% мировых поставок нефти. Но атака возымела обратное действие. Тегеран нанес удары по энергетическим ресурсам стран Персидского залива, в том числе по Саудовской Аравии, где в тот момент проходила встреча министров иностранных дел арабских и мусульманских стран. В Тегеране констатируют, что война вышла на новый уровень эскалации.

Последствия израильского удара по Южному Парсу

Фото: Social Media / Reuters Последствия израильского удара по Южному Парсу

ВВС Израиля вечером 18 марта атаковали Южный Парс — газовое месторождение в иранской провинции Бушер, где содержится 8% мировых запасов газа и 50% общих запасов газа Ирана. Как уточнили в Тегеране, в ходе авианалета были повреждены газовые резервуары и нефтеперерабатывающий завод. Это был первый случай за войну, когда ЦАХАЛ отбомбился по газовой инфраструктуре противника.

В тот же вечер израильские ВВС существенно расширили географию своих операций, нанеся удар по иранским военным катерам в Каспийском море и порту Бендер-Энзели, где расположен штаб Северного флота Ирана.

Как заявил в тот же день в соцсети X спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, США и Израиль злятся из-за того, что иранская нация оказывает им сопротивление, и «хотят скрыть свои поражения на поле боя, атакуя инфраструктуру». «Для них (США и Израиля.— “Ъ”) это означает самоубийство. Утверждается принцип "око за око" и начинается новый этап конфликта»,— объявил спикер.

Тегеран предупредил, что нанесет ответные удары по энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это и было сделано.

Атакам подверглись нефтеперерабатывающий завод Samref в порту Янбу и нефтехимический комплекс в Джубайле (Саудовская Аравия), газовое месторождение Аль-Хосн (ОАЭ), нефтехимический комплекс в городе Месаид и промышленный комплекс в Рас-Лаффане (Катар).

Площадка в катарском Рас-Лаффане, которая обеспечивает почти 20% мировых поставок СПГ, получила значительные повреждения в результате ударов иранских ракет и возникшего вслед за этим пожара. В ответ Катар, имеющий долгую историю теплых отношений с Тегераном, выслал военного атташе и атташе по вопросам безопасности в иранском посольстве вместе со всеми их подчиненными. МИД эмирата заявил: если Исламская Республика продолжит агрессию, то это будет «встречено дополнительными мерами со стороны Катара». Доха оставила за собой «право предпринимать все необходимые шаги для защиты своего суверенитета и безопасности в соответствии с положениями международного права».

Саудовская Аравия была атакована в тот момент, когда в Эр-Рияде проходила встреча министров иностранных дел арабских и мусульманских стран, которая была посвящена обсуждению путей урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. «Полагаю, что иранцам важно понимать: королевство (Саудовская Аравия.— “Ъ”), а также его партнеры, подвергшиеся нападениям, и другие страны обладают значительными возможностями и ресурсами, которые они могли бы задействовать, если бы захотели,— с угрозой заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.— Проявляемое терпение (по отношению к Ирану.— “Ъ”) не безгранично».

В Тегеране уверяют, что атаки на топливные объекты государств региона продолжатся. «Следует ожидать гораздо более жесткого ответного удара по энергетической инфраструктуре противника и его союзникам,— заявил 19 марта официальный представитель центрального штаба иранских ВС Ибрагим Зольфагари.— Ответные меры Тегерана на нападения на его энергетическую инфраструктуру еще не завершены».

По словам израильских источников Axios, атака на Южный Парс, которая значительно обострила конфликт вокруг Ирана, была санкционирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и согласована с Дональдом Трампом.

Согласно этим данным, основная цель военной операции — послать Ирану сигнал о необходимости прекратить блокирование Ормузского пролива. По замыслу атака на Южный Парс должна была также вызвать в Иране перебои с электро- и газоснабжением и тем самым усилить народное недовольство.

Дональд Трамп утверждает, что США были не в курсе этой атаки. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Однако американский лидер пообещал, что Израиль больше не будет совершать нападения на Южный Парс, «если только Иран не решит опрометчиво атаковать» катарские энергетические объекты. «В этом случае США — с помощью или без помощи Израиля — уничтожат все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда прежде не видел,— отметил господин Трамп.— Я не хочу допускать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий, которые это будет иметь для будущего Ирана. Но если катарский завод по производству СПГ снова подвергнется нападению, я без колебаний это сделаю».

В совместном заявлении участники арабо-исламской встречи в Эр-Рияде отметили, что будущее их отношений с Ираном зависит исключительно от того, сможет ли он уважать чужой суверенитет, воздерживаться от вмешательства в их внутренние дела и не допускать использования или развития «своих военных возможностей для угрозы странам региона».

Однако, как констатируют власти ОАЭ, иранское руководство безнадежно испортило отношения с соседями по Ближнему Востоку, которые пытались выстраивать их прагматично. «Полномасштабное наступление Ирана на страны Персидского залива фактически укрепит роль Израиля в этом регионе, а не уменьшит ее,— заявил 18 марта дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.— Что касается стран, имеющих отношения с Израилем, то эти отношения, на мой взгляд, еще больше укрепятся». А региональные государства, которые не успели нормализовать официальные отношения с Израилем, скорее всего откроют с ним «больше каналов связи» в постконфликтный период, предположил господин Гаргаш.

Нил Кербелов