Израиль ударил по НПЗ и месторождению на юге Ирана

Нефтеперерабатывающие заводы в городе Ассалуйе на юге Ирана подверглись ракетной атаке, сообщает иранское агентство Fars. По его информации, повреждены несколько резервуаров, а также газовая инфраструктура четырех НПЗ.

Сотрудники заводов эвакуированы в безопасные места. Пожарные ликвидируют возгорание. Tasnim также сообщает об ударе по инфраструктуре месторождения «Южный Парс». Источники The Jerusalem Post подтвердили, что атаку провел Израиль.

Месторождение «Северное — Южный Парс» находится в совместной разработке Ирана и Катара. Оно обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа в Иране, пишет AFP.