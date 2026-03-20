Титан переоценили

Арбитражный суд Ростовской области отказал заместителю областного прокурора в иске о признании недействительным договора между АО «Таганрогский завод "Прибой"» и ООО «НПО КМ "Прометей"» на поставку титанового проката стоимостью 18,3 млн руб., заключенного с нарушением процедур определения цены при исполнении государственного оборонного заказа. Апелляционная инстанция полностью отменила предыдущий судебный акт. По мнению юриста, кассационный суд оставит это решение в силе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ростовская прокуратура провела анализ законности заключения акционерным обществом «Таганрогский завод "Прибой"» контрактов для исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Для выполнения ГОЗ между АО "Концерн "Океанприбор" и АО "ТЗ "Прибой" были подписаны соглашения на изготовление и поставку изделия. В свою очередь, АО "ТЗ "Прибой" привлекло к кооперации ООО "НПО КМ "Прометей", с которым 10 января 2024 года заключило договор на поставку продукции на сумму 18, 3 млн руб.

Завод «Прибой» относится к предприятиям обороннопромышленного комплекса, основным видом деятельности которого является разработка и серийное изготовление гидроакустического вооружения для подводных и надводных кораблей Военно-морского флота Российской Федерации, а также оборудования для кораблей и судов.

При определении начальной максимальной цены договора АО "ТЗ "Прибой" должно было руководствоваться Положением о закупке АО "Корпорация морского приборостроения", к которому завод присоединился. Согласно документу, размер цены устанавливается с учетом требований государственного заказчика и анализа рыночной стоимости.

Однако прокуратура установила нарушения в процедуре определения цены. АО "ТЗ "Прибой" протоколом от 11 декабря 2023 года определило начальную максимальную цену титанового проката в количестве 3,2 тыс. кг методом использования формулы цены, который не предусмотрен Положением. Фактически завод осуществил расчет на основании индексации цены продукции предыдущего договора с ООО "НПО КМ "Прометей".

При этом АО "ТЗ "Прибой" не направляло запросы коммерческих предложений и не анализировало информацию о сложившихся ценах на соответствующем товарном рынке. В протоколе также отсутствуют пояснения с перечнем выполненных действий и обоснованием невозможности получения необходимых источников ценовой информации.

По результатам закрытого запроса котировок в электронной форме, в котором участвовали два претендента, победителем признано ООО "НПО КМ "Прометей", предложившее цену в размере 18,3 млн руб. Договор был заключен 10 января 2024 года с поставкой до 1 июля 2024 года. Однако ООО "НПО КМ "Прометей" продукцию не поставило.

По мнению прокуратуры, недобросовестность заказчика при проведении закупки привела к заключению договора по экономически не обоснованной цене, что создает угрозу неэффективному использованию денежных средств ГОЗ и нарушает интересы государства в лице Министерства обороны. Арбитражный суд Ростовской области отказал истцу, однако апелляционная инстанция полностью отменила этот судебный акт.

По словам управляющего партнера АБ «Акцепт» Андрея Крючкова, в центре внимания тут стоит технический вопрос, а именно выбор метода определения начальной максимальной цены договора (НМЦД) при закупке титанового проката для нужд гособоронзаказа. Однако за этой технической стороной лежит принципиальная проблема: обеспечение прозрачности и обоснованности расходования бюджетных средств в самой чувствительной и закрытой сфере госзакупок. Прокуратура Ростовской области, проводившая надзорные мероприятия по исполнению законодательства о гособоронзаказе, установила, что примененный ответчиком метод ценообразования не предусмотрен ПП РФ № 1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу». Этим ПП установлен исчерпывающий перечень допустимых методов, и именно метод «формулы цены», использованный заводом, в этом перечне отсутствует. Именно на этом основании прокурор и потребовал признать договор ничтожным как нарушающий обязательные требования закона о ГОЗ и посягающий на публичные интересы государства.

«Суд отказал в иске, так как оценил действия завода как формально соответствующие локальному нормативному акту и не нашел оснований для признания договора ничтожным. Суд констатировал, что Положение о закупке Корпорации морского приборостроения, к которому присоединился «Прибой», не устанавливает никакой обязательной очередности применения методов ценообразования, и, следовательно, завод был вправе самостоятельно выбрать наиболее подходящий метод, руководствуясь принципом эффективности расходования средств. Однако именно эта позиция суда оказалась юридически уязвимой, так как она фактически ставила локальный корпоративный документ выше федерального законодательства»,— поясняет юрист. По его словам, именно этот изъян и стал основанием для отмены решения в апелляции, поскольку ключевым аргументом в апелляции был как раз подпункт самого же Положения о закупке. «Он прямо предусматривал, что при расчете НМЦД на продукцию оборонного назначения необходимо руководствоваться федеральным законодательством и нормативными документами федеральных органов, регулирующими порядок определения НМЦД при закупках по ГОЗ. «То есть, фактически Положение само себя подчиняло федеральным нормам в части оборонной продукции. Таким образом, даже если пункт Положения и допускает метод формулы цены в общем случае, при закупках в рамках ГОЗ он неприменим — применяются только методы, перечисленные в указанном выше ПП», — говорит Андрей Крючков.

По мнению юриста, в кассации для ответчиков основным аргументом будет попытка доказать, что апелляция неправильно применила нормы об иерархии правовых актов.

Ответчики могут настаивать на том, что Положение о закупке является специальным актом, обязательным для участников корпоративной кооперации, а пункт о принципе эффективности расходования средств допускает гибкость в выборе метода. Однако эти доводы будут иметь низкую силу, так как апелляция опиралась на прямые нормы ФЗ о ГОЗ и правительственного постановления о ценообразовании — а это именно те нормы материального права, правильность применения которых проверяет кассация.

Также юрист обращает внимание, что принципиальным остается вопрос о практических последствиях признания сделки ничтожной. Поскольку прокурор в ходе рассмотрения дела отказался от требования о применении последствий недействительности, суд не разрешил этот вопрос по существу. Следовательно, 9,1 млн руб. аванса, перечисленного «Прибоем» поставщику так и не поставившему продукцию, формально остаются в «подвешенном состоянии», и, скорее всего, их взыскание потребует даже отдельного иска, но уже в рамках кондикционных требований по нормам ГК РФ. Это означает, что данное дело, несмотря на свое процессуальное завершение в апелляции, является лишь первой частью более широкого имущественного конфликта, финальная точка в котором еще не поставлена.

Елена Турбина